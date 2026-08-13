快訊

影／憲兵深夜光復橋阻絕演練 槍聲爆破聲大作、雲豹甲車出動殲敵

凌晨3時54分屏東近海規模4.4地震 墾丁有感！最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

半導體台鏈 花旗按讚

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

花旗釋出「台灣電子與半導體產業」觀點報告指出，AI基礎設施在2026年下半年將加速推進，預期台灣科技供應鏈將展現更強勁動能。花旗持續偏好具備進一步漲價潛力與毛利率上行空間的公司，例如ABF載板、先進製程晶圓代工與封測（OSAT）供應鏈。

花旗檢視AI供應鏈7月營收，認為新繪圖處理器（GPU）／特殊應用IC（ASIC）產品周期自今年下半年開始，台灣相關族群已經準備好，未來數個月AI半導體供應鏈有望加速成長，訂單能見度可望保持穩健。

除此之外，規格提升周期持續，散熱、電源與上游產業可望受惠於平均售價提升。

花旗指出，先進製程晶圓代工與封測表現持續搶眼。台積電（2330）7月營收月增6%、年增45%，日月光投控7月營收月增12%、年增43%，都顯示先進製程與先進封裝需求持續推升。雖然非AI需求相對疲弱，但瑞昱、聯詠等IC設計股7月表現優於預期。

在載板、印刷電路板（PCB）與銅箔基板（CCL）方面，花旗指出，第3季起進入AI晶片量產階段，ABF載板產業將受惠漲價與出貨量提升。ABF載板需求下半年可望持續成長，並有潛在漲價空間，看好南電與欣興。

CCL同樣受惠於缺貨，花旗認為台光電可望率先發動新一輪漲價，台燿將跟進。

PCB則因為CCL漲價使毛利率承壓，如果金像電及健鼎能有效降低成本衝擊，則可逢低買進。

花旗指出，受惠於GB300系統持續強勁出貨，以及VR NVL72初步量產，鴻海、緯創與廣達等ODM廠展望將逐季改善。隨著Trainium 3量產，世芯-KY表現出色，緯穎、智邦、金像電與台燿等也將展現強勁動能。

另外，散熱與電源供應廠也將同步受惠。順達則受惠於電池備援模組（BBU）需求仍強勁。

花旗 半導體 封測

延伸閱讀

華立財報／上半年每股稅後純益達5.93元 半導體PCB雙引擎

AI供應鏈族群 回神

輝達推進AI基建 半導體台鏈利多

先進封測產能展望上修 法人點名看好這些供應鏈

相關新聞

台泥拚海外掛牌 籌備赴英或泛歐交易所上市

台泥昨（12）日召開董事會，通過整合旗下土耳其、葡萄牙及非洲等水泥及混凝土建材相關業務，納入新設子公司Cimpor International Holdings，並以該公司為主體，將申請於海外證券交易市場首次公開發行股票及掛牌交易。

和碩第2季每股純益1.68元

和碩第2季稅後純益達44.88億元，較上季增187.5%，每股純益1.68元，年增逾14倍。上半年稅後純益60.39億元，主要受AI伺服器及PC出貨推動。資訊服務產品出貨增幅最高，季增82%。

華碩Q2每股純益25.6元

華碩昨（12）日公布第2季稅後純益190.48億元，創單季歷史新高，季增94％，年增率也是94％，每股純益25.6元；上半年稅後純益288.45億元，為同期最佳，年增27.7％，每股純益38.83元。

聯亞第2季獲利創高 衝4.6億元、EPS 4.62元

光通訊大廠聯亞昨（12）日舉辦法說會，公告第2季及上半年財報，第2季獲利達4.68億元，每股純益（EPS）4.62元，創下單季獲利歷史新高。Datacom產品營收達八成以上，是主要成長動能來源，其中以矽光子產品為主。公司預期本季業績將有二成以上季成長幅度，明年產能將擴增為今年的2.5倍，成長無虞。

半導體台鏈 花旗按讚

花旗釋出「台灣電子與半導體產業」觀點報告指出，AI基礎設施在2026年下半年將加速推進，預期台灣科技供應鏈將展現更強勁動能。花旗持續偏好具備進一步漲價潛力與毛利率上行空間的公司，例如ABF載板、先進製程晶圓代工與封測（OSAT）供應鏈。

高明鐵上半年EPS 2.9元 全年拚新高

高階光通訊與半導體設備商高明鐵（4573）公布上半年財報，合併稅後純益1.21億元，與去年同期相較由虧轉盈，每股純益（EPS）2.9元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。