創控財報／上半年EPS 0.17元 開拓AMC先進封裝應用

半導體先進製程AMC奈米監測設備大廠創控科技（6909）公告2026年上半年營運成果暨7月營收。上半年營收2.03億元，雖略不及去年同期，但在毛利率回升的拉動下，營業利益616萬元，不僅相較去年同期由虧轉盈，更是公司成立以來，首次在上半年本業獲利，帶動稅後淨利轉盈至1,115萬元，每股稅後淨利（EPS）0.17元。

創控科技今年第2季營收1.02億元，較去年同期成長18.0％；毛利率回升至往常水準，營業利益相較去年轉盈，稅後淨利638萬元；每股稅後淨利（EPS）0.1元。

創控深耕並擴張半導體AMC監測市場，穩定擴張策略效益顯現，在傳統淡季之中，連續兩季獲利，並達成公司成立以來首度上半年本業獲利的里程碑。創控第2季營收、獲利均較第1季穩定增加，今年整體營運回歸逐季推升的正常淡旺季節奏下，下半年業績可望繼續往上攀升。

AMC影響晶片良率，創控的AMC監測解決方案涵蓋廠務環境、製程設備及廠區周界，廣泛應用於半導體供應鏈。在實際應用最廣的28奈米（nm）及以上成熟製程，相關解決方案已持續為營收帶來穩健貢獻；而在7奈米（nm）及以下的先進製程，隨著環境潔淨度要求極為嚴苛，進一步帶動微環境暨設備環境的AMC監測需求與布建密度的提升，創控亦致力於提供全面監測方案，精準解決客戶製程痛點。

隨著AI帶動全球晶片需求暴衝，也為創控拓展多元商機，應用領域由前端晶圓製造、記憶體領域，擴展至後段先進封裝（如 SoIC、CoWoS、CoPoS 等）的新興需求，持續擴大創控AMC監測解決方案在半導體產業的技術滲透率。

創控7月營收3,050萬元，累計1-7月營收2.34億元，分別較去年同期減少12.81％、7.1％。公司表示，營收認列配合客戶驗收時程，下半年旺季效應仍可期。