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聯亞第2季獲利創高 衝4.6億元、EPS 4.62元
光通訊大廠聯亞（3081）昨（12）日舉辦法說會，公告第2季及上半年財報，第2季獲利達4.68億元，每股純益（EPS）4.62元，創下單季獲利歷史新高。Datacom產品營收達八成以上，是主要成長動能來源，其中以矽光子產品為主。公司預期本季業績將有二成以上季成長幅度，明年產能將擴增為今年的2.5倍，成長無虞。
聯亞表示，矽光子產品需求維持強勁，公司持續擴產以及下游代工廠商數量增加及產能爬升，矽光子相關產品的出貨量在接下來的幾個季度都將維持逐季成長。按照目前規劃，2027年產能將會較今年增加150%，2028年則目標能夠較2027年再以倍數成長。
聯亞第2季營收12.21億元，季增35.1%，年增120.8%；稅後淨利4.68億元，季增47.2%，年增382.5%，EPS為4.62元。累計上半年獲利達7.86億元，年增465%，EPS為7.75元，創單季獲利新高。
產品進度方面，聯亞指出，1.6T矽光子雷射晶片已進入大量量產階段，次世代的3.2T以及更高速、更高功率的矽光子晶片產品，正與全球Tier-1客戶深度合作開發與驗證。Telecom及其他產品方面，下一代FTTH和手機應用的LD、PD產品，以及LiDAR等產品，也依計劃持續進行產品開發和驗證。
聯亞指出，目前生產的矽光相關產品放眼國際極具競爭力，從量來看，目前在全世界矽光相關產品的產出量當中，稱得上是數一數二；以質來看，以多波長產品為主，無論是難度還是單價，都遠超單波長產品，目前市面上其他號稱能生產CW Laser的供應商，幾乎都是做單波長產品，聯亞優勢十分明顯。
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