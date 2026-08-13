快訊

影／憲兵深夜光復橋阻絕演練 槍聲爆破聲大作、雲豹甲車出動殲敵

凌晨3時54分屏東近海規模4.4地震 墾丁有感！最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

聯亞第2季獲利創高 衝4.6億元、EPS 4.62元

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

光通訊大廠聯亞（3081）昨（12）日舉辦法說會，公告第2季及上半年財報，第2季獲利達4.68億元，每股純益（EPS）4.62元，創下單季獲利歷史新高。Datacom產品營收達八成以上，是主要成長動能來源，其中以矽光子產品為主。公司預期本季業績將有二成以上季成長幅度，明年產能將擴增為今年的2.5倍，成長無虞。

聯亞表示，矽光子產品需求維持強勁，公司持續擴產以及下游代工廠商數量增加及產能爬升，矽光子相關產品的出貨量在接下來的幾個季度都將維持逐季成長。按照目前規劃，2027年產能將會較今年增加150%，2028年則目標能夠較2027年再以倍數成長。

聯亞第2季營收12.21億元，季增35.1%，年增120.8%；稅後淨利4.68億元，季增47.2%，年增382.5%，EPS為4.62元。累計上半年獲利達7.86億元，年增465%，EPS為7.75元，創單季獲利新高。

產品進度方面，聯亞指出，1.6T矽光子雷射晶片已進入大量量產階段，次世代的3.2T以及更高速、更高功率的矽光子晶片產品，正與全球Tier-1客戶深度合作開發與驗證。Telecom及其他產品方面，下一代FTTH和手機應用的LD、PD產品，以及LiDAR等產品，也依計劃持續進行產品開發和驗證。

聯亞指出，目前生產的矽光相關產品放眼國際極具競爭力，從量來看，目前在全世界矽光相關產品的產出量當中，稱得上是數一數二；以質來看，以多波長產品為主，無論是難度還是單價，都遠超單波長產品，目前市面上其他號稱能生產CW Laser的供應商，幾乎都是做單波長產品，聯亞優勢十分明顯。

聯亞 矽光子 光通訊

延伸閱讀

光聖財報／單季獲利再創新高 EPS突破10元大關

東典光電財報／上半年 EPS 0.27元轉虧為盈 高速光通訊產品將帶動成長

獲利逐季成長可期 法人調高欣銓目標價

東研信超財報／第2季EPS 0.94元 創15季新高

相關新聞

台泥拚海外掛牌 籌備赴英或泛歐交易所上市

台泥昨（12）日召開董事會，通過整合旗下土耳其、葡萄牙及非洲等水泥及混凝土建材相關業務，納入新設子公司Cimpor International Holdings，並以該公司為主體，將申請於海外證券交易市場首次公開發行股票及掛牌交易。

和碩第2季每股純益1.68元

和碩第2季稅後純益達44.88億元，較上季增187.5%，每股純益1.68元，年增逾14倍。上半年稅後純益60.39億元，主要受AI伺服器及PC出貨推動。資訊服務產品出貨增幅最高，季增82%。

華碩Q2每股純益25.6元

華碩昨（12）日公布第2季稅後純益190.48億元，創單季歷史新高，季增94％，年增率也是94％，每股純益25.6元；上半年稅後純益288.45億元，為同期最佳，年增27.7％，每股純益38.83元。

聯亞第2季獲利創高 衝4.6億元、EPS 4.62元

光通訊大廠聯亞昨（12）日舉辦法說會，公告第2季及上半年財報，第2季獲利達4.68億元，每股純益（EPS）4.62元，創下單季獲利歷史新高。Datacom產品營收達八成以上，是主要成長動能來源，其中以矽光子產品為主。公司預期本季業績將有二成以上季成長幅度，明年產能將擴增為今年的2.5倍，成長無虞。

半導體台鏈 花旗按讚

花旗釋出「台灣電子與半導體產業」觀點報告指出，AI基礎設施在2026年下半年將加速推進，預期台灣科技供應鏈將展現更強勁動能。花旗持續偏好具備進一步漲價潛力與毛利率上行空間的公司，例如ABF載板、先進製程晶圓代工與封測（OSAT）供應鏈。

高明鐵上半年EPS 2.9元 全年拚新高

高階光通訊與半導體設備商高明鐵（4573）公布上半年財報，合併稅後純益1.21億元，與去年同期相較由虧轉盈，每股純益（EPS）2.9元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。