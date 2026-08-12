快訊

美股早盤／通膨數據溫和…四大指數齊揚 CoreWeave暴漲18%

「火箭很耀眼」陳盈潔後事安排曝光由他接手 3天前醫師已預告

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣大公開收購精誠、上限291億元 收購後持股過半

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）12日董事會通過重大投資案，台灣大財務長暨發言人張家麒表示，透過全資子公司台信電訊公開收購台灣最大資訊服務業精誠（6214），預計將增持至少39%股權，每股收購價約184.5元，溢價約29%，全案收購價金若達上限會超過291億元。完成收購後，台灣大將持有精誠約58%。

台灣大表示，透過全資子公司「台信電訊」公開收購「精誠資訊」普通股，目標增持至少39%股權。

台灣大表示，目前已是精誠最大單一法人股東，持有11.86%股權，加上本次公開收購之39%，總持股將至少超過 50%，目標在AI時代，主導精誠與台灣大企業服務的深度ICT策略結盟，透過資服IT與電信CT全面整合，創造「跨售」、「AI」與「區域化」三大綜效，目標倍增在資服產業的市占率。

台灣大指出，同時本案也將為參與應賣的精誠股東，創造「高溢價」、「增多元」與「升流通」等 三大利益，以及為產業帶來更公平、多元的競爭環境。

台灣大本次對精誠公開收購對價為，應賣1股精誠普通股，可換取台灣大普通股0.84股及現金92.5元， 若以兩家今日收盤價計算，相當於每股收購價約184.5元，溢價約29%，若以近一季平均收盤價計算，溢價約33%。

全案收購價金若達上限會超過291億元，本次收購若達上限所需股票對價總數為台灣大普通股1億3,200多萬股，現金對價總額為約146億元。

若參與應賣數量達精誠39%股權且公平交易委員會不禁止結合，本次公開收購即為條件成就，公開收購上限股權比例為58%，公開收購期間為2026年8月18日至10月6日止。

精誠 台灣大 上限

延伸閱讀

台灣大晚間將召開重訊...傳與投資併購案有關 朝董座蔡明忠「兆元」營收邁進

黃崇仁還清千億巨債重返上市…慘跌谷底卻靠晶圓代工逆襲！精彩商業奇蹟成絕響

南亞科推三大營運規劃 優化資金配置、投資與產能布局

榮成轉型投控！60億元分割台灣工紙、紙箱事業

相關新聞

台灣大晚間將召開重訊...傳與投資併購案有關 朝董座蔡明忠「兆元」營收邁進

台灣大哥大（3045）傍晚發出採訪通知，宣布將於8月12日（三）晚間召開重大訊息說明記者會，市場預期，重大訊息應與重大投資或併購案有關，邁向董事長蔡明忠喊出的兆元營收規模前進。

食安風波未平！泰山明起暫停交易 重大訊息待公布

食品大廠泰山（1218）12日公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意，自13日起暫停交易，待重大訊息公布後，再申請恢復交易。

仲介成交動能明顯回升 信義房屋第2季獲利躍升達3.29億、EPS達0.45元

信義（9940）房屋第2季合併營收年增33.46%、達30.59億元，稅後純益達3.29億元，較去年虧損1.22億元大幅成長，每股純益0.45元；累計信義房屋上半年營收達59.35億元、年增31.7%，稅後純益達4.88億元，大幅優於去年同期虧損0.318億元，上半年每股純益達0.66元，優於去年同期每股淨虧0.04元。

三洋實業法說會／上半年每股純益3.47元 創歷年同期次高

三洋實業（1472）第2季營收為9.96億元，創單季歷史新高，較上季成長9%，比去年同期增加12%；單季稅後純益8,873萬元，每股稅後純益為1.69元。

饗賓財報／上半年獲利創同期新高EPS 衝9.04元 下半年再展七家新店

饗賓（7883）2026年上半年繳出一張漂亮的成績單，上半年合併營收淨額達69.42 億元，較去年同期成長25.41%；稅後淨利5.48億元，年增41.88%；每股稅後盈餘（EPS）攀上9.04元，營收、獲利、EPS 三項指標均創同期新高。

東元財報／第2季獲利26.35億創單季新高 下半年四大事業群營收看增

東元（1504）12日公布最新財報，第2季營運繳出亮眼成績單。單季歸屬母公司淨利26.35億元，季增121.82%、年增80.70%，每股純益1.12元，刷新歷年單季歷史新高紀錄；累計上半年每股純益1.63元，亦優於去年同期的1.23元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。