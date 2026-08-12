台灣大公開收購精誠、上限291億元 收購後持股過半

台灣大哥大（3045）12日董事會通過重大投資案，台灣大財務長暨發言人張家麒表示，透過全資子公司台信電訊公開收購台灣最大資訊服務業精誠（6214），預計將增持至少39%股權，每股收購價約184.5元，溢價約29%，全案收購價金若達上限會超過291億元。完成收購後，台灣大將持有精誠約58%。

台灣大表示，透過全資子公司「台信電訊」公開收購「精誠資訊」普通股，目標增持至少39%股權。

台灣大表示，目前已是精誠最大單一法人股東，持有11.86%股權，加上本次公開收購之39%，總持股將至少超過 50%，目標在AI時代，主導精誠與台灣大企業服務的深度ICT策略結盟，透過資服IT與電信CT全面整合，創造「跨售」、「AI」與「區域化」三大綜效，目標倍增在資服產業的市占率。

台灣大指出，同時本案也將為參與應賣的精誠股東，創造「高溢價」、「增多元」與「升流通」等 三大利益，以及為產業帶來更公平、多元的競爭環境。

台灣大本次對精誠公開收購對價為，應賣1股精誠普通股，可換取台灣大普通股0.84股及現金92.5元， 若以兩家今日收盤價計算，相當於每股收購價約184.5元，溢價約29%，若以近一季平均收盤價計算，溢價約33%。

全案收購價金若達上限會超過291億元，本次收購若達上限所需股票對價總數為台灣大普通股1億3,200多萬股，現金對價總額為約146億元。

若參與應賣數量達精誠39%股權且公平交易委員會不禁止結合，本次公開收購即為條件成就，公開收購上限股權比例為58%，公開收購期間為2026年8月18日至10月6日止。