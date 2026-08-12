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美而快財報／第2季每股淨損0.56元 較上季收斂
美而快（5321）12日公告第2季財報，旗下服飾品牌商品組合改善，防水、防曬、涼感、透氣排汗等較高單價的機能性商品銷售增加，單季毛利率回升，第2季營收5.35億元，季減5.7%，年減24.6%，歸屬母公司稅後淨損3,008萬元，每股稅後淨損0.56元，較前季每股淨損2.37元收斂，較去年同期轉為虧損。
累計上半年合併營收11億元，歸屬母公司稅後淨損1.56億元，每股稅後淨損2.93元。
美而快持續透過UR Living實體商場與線上品牌通路雙軌經營，強化商品組合、會員經營及線上線下導流效益，以提升既有通路營運效率；同時與全何科技展開策略合作，旗下孫公司維克樂科技（v-color Inc.）拓展V-color記憶體模組業務，切入科技消費市場。V-color首批訂單已於8月初正式出貨，8月起逐步貢獻營收，隨著後續訂單陸續出貨，預期將逐步擴大集團營收規模，增添下半年營運動能。
展望下半年，美而快將聚焦服飾電商與電子產品雙事業發展，持續優化商品組合及整體營運效率。隨著服飾本業營運逐步改善，以及電子事業加入營收貢獻，公司預期下半年營收規模及營運表現可望逐步回升，全年仍朝損益兩平目標邁進。
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