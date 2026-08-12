GOGOLOOK 財報／第2季獲利5,961萬元創新高 每股賺1.69元

信任科技服務商GOGOLOOK（6902）12日公告 2026年第2季財務成果，營收與獲利雙創歷史新高。受惠於營收規模持續擴大，以及跨越關鍵規模（Critical Mass）營運效率顯著提升，第2季歸屬母公司淨利達5,961萬元，每股純益（EPS）為1.69元，創下歷史單季新高，較去年同期更轉虧為盈。

展望未來，因營收規模持續擴張，加上導入AI提升營運效率成果顯著，營運成功突破關鍵規模（Critical Mass）下，下半年獲利預期可延續上半年的高水準，今年全年整體獲利可望大幅躍升，創下新高。GOGOLOOK今年營收成長目標再創新高，旗下消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務亦將同步擴張。

GOGOLOOK第2季合併營收為3.1億元，持平上季或季增2.2%，較去年同期成長28.4%，為單季新高。以營收來源來看，消費者防詐方面，數位廣告營收和去年相較成長39%、占營收比重34%，持續受惠於團隊進行廣告價格優化的效益。訂閱收入受惠於海外市場擴張、多人訂閱方案和電信商多元支付通路帶動持續性成長，年增12%，占營收比重29%。企業端防詐第2季營收年增59%，占營收比重9%。金融科技服務方面，新服務JUJI招財麻吉快速成長，第2季營收較去年同期成長28%，占營收比重28%。

在獲利表現上，第2季營業利益率為20.6%，較去年同期與上季分別躍升15.4和2.5個百分點；第2季營業利益6,374 萬元，創歷史新高，季增15.8%，年增412%。第2季毛利率為89.6%，較去年同期增加1.8個百分點，主要由於產品組合變化。第2季歸屬母公司淨利5,961萬元，季增2.7%，較去年同期轉虧為盈，EPS為1.69 元，創新高並持續「三率三升」。