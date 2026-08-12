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東元財報／第2季獲利26.35億創單季新高 下半年四大事業群營收看增

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
東元電機。公司提供
東元電機。公司提供

東元（1504）12日公布最新財報，第2季營運繳出亮眼成績單。單季歸屬母公司淨利26.35億元，季增121.82%、年增80.70%，每股純益1.12元，刷新歷年單季歷史新高紀錄；累計上半年每股純益1.63元，亦優於去年同期的1.23元。

受惠電力能源與機電系統拉貨穩定，東元第2季合併營收166億元，季增16.61%、年增5.04%。第2季財報同步呈現「三率三升」強勁走勢，其中，毛利率25.13%，季增1.65個百分點、年增1.66個百分點；營業利益17.47億元，季增48.23%、年增18.19%，帶動營益率升至10.52%，季增2.24個百分點、年增1.05個百分點；淨利率則來到15.88%，季增7.53個百分點、年增6.59個百分點，凸顯本業獲利結構持續優化。

除了本業有撐，業外收益同樣進補。東元表示，受惠資本市場加溫，旗下子公司東安投資及關係企業持有的金融資產評價提升，加上步入股利發放旺季，金融資產評價利益與股利收入合計挹注約10億元，進一步帶動整體獲利衝高。

東元累計上半年合併營收308.35億元，年增5.52%；毛利率24.37%，年增0.57個百分點；營業利益29.25億元，年增9.90%，營益率9.49%，年增0.38個百分點；歸屬母公司淨利38.24億元，年增47.28%，累計每股純益為1.63元。

展望後市，東元指出，除了空調事業群因結束家電業務導致基期較高外，機電系統、電力能源及能源暨系統自動化等事業群均維持良好出貨動能。公司預期下半年四大事業群營收均可望較上半年成長，並於13日舉行法人說明會，進一步對外說明後續營運展望。

東元 財報 營收

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