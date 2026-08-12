八方雲集財報／上半年獲利年增二成、EPS 7.01元 股息配5.2元

八方雲集（2753）12日召開董事會，會中通過上半年財報；合併營收達45.96億元，年成長7.26%，稅後純益4.67億元，年成長20.4%，每股稅後盈餘（EPS）達7.01元，淨利與EPS雙雙創下歷年同期新高，獲利成長幅度更明顯超越營收增速，展現營運效率的實質提升。董事會並決議上半年度配發每股現金股利5.2元，配發率達74.18%，延續穩健高配息政策。

從第2季財報來看，單季營收23.33億元，為單季歷史新高，單季淨利2.30億元，較去年同期成長19.2%。

八方雲集表示，上半年獲利增速能夠超車營收表現，主因在於台灣市場的規模經濟效益已然成形，進入自然發酵的收穫階段。過去數年隨著八方雲集與梁社漢排骨雙品牌門市網絡的持續擴大，如今量體優勢已轉化為穩定的獲利貢獻，持續維持採購管理優勢、生產與物流效率提升之紅利，在通膨、原物料與人事成本高漲的環境下依然穩健。

同時，集團近年持續優化門市坪效、點餐動線設計與組織訓練制度，讓單店獲利結構更加健康，也使整體營運在景氣波動中維持高度韌性。台灣餐飲內需市場自今年第2季以來回溫明顯，受惠於家庭外食增加、通勤族用餐需求提升，以及主食類消費需求具備高度剛性特性，八方雲集鍋貼、水餃、牛肉麵等品類均為高頻次回購商品，來客數與客單價皆保持穩定水準，進一步強化獲利體質。

展望下半年，八方雲集指出，7月合併營收8.06億元已再度突破單月8億元大關，為下半年營運揭開強勁序幕。台灣市場則持續以門市獲利品質為優先推進展店，截至2026年7月底，集團全球總店數達1,407家，其中台灣1,320家、香港71家、美國16家，台灣兩大主力品牌八方雲集與梁社漢排骨較去年同期合計淨增46家，美國市場維持加州、德州、亞利桑那州三軌並進，預計全年美國總店數將超過20家，其中德州3家門市已完成簽約，德州第一家門市與德州工廠均進入最後審核階段，可望為集團帶來實質營收貢獻，今年下半年度將持續擴大展店規模，讓規模經濟效益發揮至最大成果。