快訊

美股早盤／通膨數據溫和…四大指數齊揚 CoreWeave暴漲18%

3天前醫師已預告…陳盈潔離世享壽72歲 後事安排曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

巨漢上半營收突破40億元、超越去年 全年EPS 14.14元、年增逾4倍

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
左起為巨漢副總經理蔡宗澔、巨漢總經理羅瑞鴻、寬量執行長李鴻基。圖／巨漢提供
左起為巨漢副總經理蔡宗澔、巨漢總經理羅瑞鴻、寬量執行長李鴻基。圖／巨漢提供

巨漢系統科技（6903）今（12）日召開2026年上半年法人說明會。受惠全球AI基礎建設投資持續擴張，以及半導體先進製程與高科技廠務建置需求強勁，巨漢2026年上半年合併營收達新台幣40.05億元，一舉超越2025年全年營收總額；稅後淨利亦創歷年同期新高，基本每股盈餘（EPS）達14.14元。截至2026年7月底，巨漢在手訂單維持約110億元高檔，訂單能見度達未來2至3年，為公司持續擴大營運規模，並朝2030年營收突破百億元的長期目標提供明確成長動能。

巨漢2026年上半年累計合併營收達40.05億元，較去年同期大幅成長274.6%；受惠專案接單結構優化，以及高階建廠工程進入認列高峰期推升下，上半年平均毛利率達32.2%、營業利益率達28.8%。上半年稅後淨利達9.31億元，年增400.7%，創歷年同期新高；基本每股盈餘達14.14元，亦已超越2025年全年EPS 10.62元。第二季單季營運表現亦維持強勁，單季營收達20.79億元，毛利率進一步提升至32.9%，單季EPS達7.42元，反映高附加價值工程案件持續挹注整體營收與獲利表現。基於上半年營收已超越去年全年，加上目前約110億元在手訂單提供中長期營運能見度，巨漢將2030年前營收突破新台幣100億元列為重要營運目標，並持續提升獲利品質、資本效率與長期股東權益報酬率（ROE）。

為兼顧營收的高成長性與抗景氣循環能力，巨漢積極深化「雙引擎戰略」，將「AI基礎建設」成長引擎與「公共工程」穩定防禦引擎提升營運韌性。在AI基建方面，公司鎖定晶圓代工、先進封裝及AI算力與研發中心等高資本支出領域，上半年在手訂單中AI基建占比已高達67.8%，預期2026年AI相關營收佔比將維持在60%以上；而公共工程則定位為防禦基石，占比維持在20%至40%，主攻高技術門檻的最有利標專案，築起穩定的零倒帳現金流。

面對全台營建勞動力短缺挑戰，巨漢未來將持續以數位化提升專案執行能量，而非單純依賴人力規模擴張。公司憑藉自2011年即導入的BIM（建築資訊模型），並逐步結合AI輔助設計、施工模擬及模組化預製工法，顯著提升工程品質、施工效率與人均產值。

營收 EPS 半導體

延伸閱讀

臻鼎上半年營收、毛利率雙創同期新高 EPS 3.55元

華立財報／上半年每股稅後純益達5.93元 半導體PCB雙引擎

東研信超財報／第2季EPS 0.94元 創15季新高

中興電財報／上半年獲利年增逾二成 EPS 4.5元創同期新高

相關新聞

台灣大晚間將召開重訊...傳與投資併購案有關 朝董座蔡明忠「兆元」營收邁進

台灣大哥大（3045）傍晚發出採訪通知，宣布將於8月12日（三）晚間召開重大訊息說明記者會，市場預期，重大訊息應與重大投資或併購案有關，邁向董事長蔡明忠喊出的兆元營收規模前進。

食安風波未平！泰山明起暫停交易 重大訊息待公布

食品大廠泰山（1218）12日公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意，自13日起暫停交易，待重大訊息公布後，再申請恢復交易。

仲介成交動能明顯回升 信義房屋第2季獲利躍升達3.29億、EPS達0.45元

信義（9940）房屋第2季合併營收年增33.46%、達30.59億元，稅後純益達3.29億元，較去年虧損1.22億元大幅成長，每股純益0.45元；累計信義房屋上半年營收達59.35億元、年增31.7%，稅後純益達4.88億元，大幅優於去年同期虧損0.318億元，上半年每股純益達0.66元，優於去年同期每股淨虧0.04元。

三洋實業法說會／上半年每股純益3.47元 創歷年同期次高

三洋實業（1472）第2季營收為9.96億元，創單季歷史新高，較上季成長9%，比去年同期增加12%；單季稅後純益8,873萬元，每股稅後純益為1.69元。

饗賓財報／上半年獲利創同期新高EPS 衝9.04元 下半年再展七家新店

饗賓（7883）2026年上半年繳出一張漂亮的成績單，上半年合併營收淨額達69.42 億元，較去年同期成長25.41%；稅後淨利5.48億元，年增41.88%；每股稅後盈餘（EPS）攀上9.04元，營收、獲利、EPS 三項指標均創同期新高。

東元財報／第2季獲利26.35億創單季新高 下半年四大事業群營收看增

東元（1504）12日公布最新財報，第2季營運繳出亮眼成績單。單季歸屬母公司淨利26.35億元，季增121.82%、年增80.70%，每股純益1.12元，刷新歷年單季歷史新高紀錄；累計上半年每股純益1.63元，亦優於去年同期的1.23元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。