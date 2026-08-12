巨漢上半營收突破40億元、超越去年 全年EPS 14.14元、年增逾4倍

巨漢系統科技（6903）今（12）日召開2026年上半年法人說明會。受惠全球AI基礎建設投資持續擴張，以及半導體先進製程與高科技廠務建置需求強勁，巨漢2026年上半年合併營收達新台幣40.05億元，一舉超越2025年全年營收總額；稅後淨利亦創歷年同期新高，基本每股盈餘（EPS）達14.14元。截至2026年7月底，巨漢在手訂單維持約110億元高檔，訂單能見度達未來2至3年，為公司持續擴大營運規模，並朝2030年營收突破百億元的長期目標提供明確成長動能。

巨漢2026年上半年累計合併營收達40.05億元，較去年同期大幅成長274.6%；受惠專案接單結構優化，以及高階建廠工程進入認列高峰期推升下，上半年平均毛利率達32.2%、營業利益率達28.8%。上半年稅後淨利達9.31億元，年增400.7%，創歷年同期新高；基本每股盈餘達14.14元，亦已超越2025年全年EPS 10.62元。第二季單季營運表現亦維持強勁，單季營收達20.79億元，毛利率進一步提升至32.9%，單季EPS達7.42元，反映高附加價值工程案件持續挹注整體營收與獲利表現。基於上半年營收已超越去年全年，加上目前約110億元在手訂單提供中長期營運能見度，巨漢將2030年前營收突破新台幣100億元列為重要營運目標，並持續提升獲利品質、資本效率與長期股東權益報酬率（ROE）。

為兼顧營收的高成長性與抗景氣循環能力，巨漢積極深化「雙引擎戰略」，將「AI基礎建設」成長引擎與「公共工程」穩定防禦引擎提升營運韌性。在AI基建方面，公司鎖定晶圓代工、先進封裝及AI算力與研發中心等高資本支出領域，上半年在手訂單中AI基建占比已高達67.8%，預期2026年AI相關營收佔比將維持在60%以上；而公共工程則定位為防禦基石，占比維持在20%至40%，主攻高技術門檻的最有利標專案，築起穩定的零倒帳現金流。

面對全台營建勞動力短缺挑戰，巨漢未來將持續以數位化提升專案執行能量，而非單純依賴人力規模擴張。公司憑藉自2011年即導入的BIM（建築資訊模型），並逐步結合AI輔助設計、施工模擬及模組化預製工法，顯著提升工程品質、施工效率與人均產值。