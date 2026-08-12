寒舍財報／第2季獲利年增228% 上半年EPS 2.73元創同期高

寒舍（2739）餐旅12日董事會通過財務報告，第2季及上半年獲利同步大幅成長，其中第2季稅後純益1.31億元，年增228.29%，每股純益（EPS）1.43元，較去年同期0.44元大增225%；累計上半年稅後淨利2.5億元，年增158.28%，EPS 2.73元，年增157.55%，營收及獲利均創歷年同期新高。

寒舍第2季受惠母親節、端午節、畢業季及台北國際電腦展等節慶與展會商機挹注，帶動餐飲及住房營收同步成長，推升第2季獲利繳出亮麗成績單。累計上半年合併營收26.92億元，年增3.6%，同樣創歷年同期新高，稅後純益2.5億元、年增158.28%，EPS 2.73元，年增157.55%。

寒舍表示，第1季適逢傳統旺季，營運表現優異，加上台股走勢向上，金融資產評價較去年同期改善，帶動整體獲利回升；第2季則受節慶商機及國際展覽效應帶動，淡季仍繳出亮眼成績。

其中，6月受台北國際電腦展帶動，旗下台北國際型酒店住房率及平均房價同步提升，台北喜來登大飯店另有國際扶輪年會住宿需求挹注，6月住房率近8成、平均房價約6,300元；台北寒舍艾美酒店住房率近9成、平均房價約11,000元，住房表現亮眼。

展望第3季，寒舍看好暑期旅遊需求及夏日海鮮餐飲檔期，親子旅宿與餐飲聚餐市場可望延續營運動能；業務團隊也積極拜訪日本、新加坡等海外旅行社及企業客戶，提前布局下半年客源。此外，礁溪寒沐酒店「MU TABLE」餐廳將於暑假後展開升級改裝，台北喜來登大飯店同步進行大門入口動線優化工程，持續提升硬體設施與服務體驗。

寒舍表示，後續將持續深化集團化經營策略，整合旗下品牌及資源，透過聯合行銷、主題餐飲企劃及通路商品開發，提升品牌效益。住房業務將聚焦國際會展、商務差旅、國際旅客及國旅市場，餐飲則持續推出季節主題餐飲及節慶商品，並強化收益管理、成本控管及營運效率。

展望第4季，隨餐旅市場進入年終旺季，台北國際旅展、年菜外賣、尾牙春酒及節慶聚餐等需求可望同步帶動住房及餐飲業務，為全年營運挹注成長動能。寒舍亦持續推動ESG永續發展，深化節能減碳、永續採購及社會公益行動，提升品牌價值及營運韌性。