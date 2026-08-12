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六福財報／上半年每股虧0.45元 啟動轉型 組「國際觀光艦隊」拚新商機
國內觀光市場低迷，六福（2705）旅遊集團上半年EPS小虧0.45元，2026年全新戰略版圖，六福集團組國際觀光艦隊整合跨域資源，開創國旅新價值。
六福第2季稅後虧損465億元，去年同期也是虧損，每股稅後虧損0.24元；累計上半年稅後虧損863億元，去年同期也是虧損，每股稅後虧損0.45元。
六福將進一步轉型為整合觀光營運、資產價值與國際旅客引流的策略平台，並攜手產業夥伴組建「國際觀光艦隊」，打造共享觀光資源平台，邀集海內外產業夥伴參與，攜手開創觀光產業新價值。
六福將從被動接待客源轉型為主動掌握入口的觀光整合者，透過飯店、生態景點、主題樂園、餐飲服務及旅行社等事業體的深度串聯，建構從客源導入、旅遊體驗到會員回流的完整價值鏈，持續放大營運動能與品牌價值，也透過打造共享觀光資源平台，邀集海內外產業夥伴參與，攜手開創觀光產業新價值，深化為「國際觀光引流平台」的戰略，集團將扮演海外觀光人口引流的樞紐關鍵地位，目標成為觀光產業「共享平台」的角色，攜手夥伴組建「國際觀光艦隊」。
未來交福會串聯在地及海外的產業夥伴，包括，國內的觀光車隊、海內外旅行社及全台各地的展演平台，更延伸至台灣觀光內容產業，達成上中下游的成功整合。未來六福不只是經營實體據點，會從「硬體場域經營」升級為「國際級內容產業與資源整合者」，旗下的各事業體也會升級為內容展現的舞台，創造集團全新價值。
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