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富強鑫財報／第2季每股純益0.11元、上半年EPS 0.14元雙成長

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

富強鑫（6603）12日公告第2季財報，獲利1,885萬元，每股純益EPS）為0.11元。累計上半年獲利為2,384萬元，EPS為0.14元。第2季、上半年營運表現交出較去年同期成長的成績！

富強鑫表示，第2季營運表現主要受惠於全球製造業智慧化升級趨勢延續，以及AI基礎建設投資加速擴大，帶動ICT、半導體及電子零組件供應鏈對高精密、高效率與智慧化設備需求提升。面對客戶設備投資需求朝大型化、電動化及智慧化方向轉變，公司近年持續深化高階射出成型設備、全電式設備、多組分成型技術及智慧製造系統布局，逐步提高高附加價值產品出貨比重，使第2季產品組合持續優化。

儘管單季營收仍受部分設備出貨及驗收時程調整影響，但高階機種比重提升有效改善整體獲利結構，帶動第2季營業毛利率及營業淨利率分別達25.32％、3.41％，較去年同期明顯成長。

富強鑫並表示，公司持續深化全球智慧製造布局，在射出機解決方案本業穩健發展之際，積極啟動第二成長曲線，將過去累積於封裝設備、精密製造及自動化領域的技術能力，延伸至AI伺服器與GPU 電源供應鏈，投入高階被動元件市場，開發具低應力、高容量、薄型化等優勢的「MLPC疊層固態電容」，瞄準AI伺服器、GPU、CPU及高階電源供應模組等應用，展開由「設備製造」跨向「高階電子零組件」的新事業轉型。

將結合專業封裝技術團隊共同成立子公司，進軍 MLPC（疊層固態電容）封裝領域。該技術直接瞄準全球 GPU 高速穩壓與高頻耦合的剛性需求，2026年底3條產線將在台南關廟總廠開始量產，預估 2028 年產達 2.5億顆，並啟動 IPO時程，2030年產達到6億顆以上。

富強鑫指出，AI運算需求快速成長，帶動GPU、CPU及AI伺服器電源架構持續升級，高階電源供應模組對電容元件的容量、低等效電阻（ESR）、耐壓、耐溫、長壽命、散熱及薄型化等要求同步提高，也使高階被動元件成為AI基礎建設中不可或缺的一環。目前全球 MLPC 市場一年需求約 60至 80 億顆，針對 GPU 所需之小空間、高容值、低電阻電容（用於 GPU 穩壓、耦合），其中90%被日系廠商獨占，因此需求端正積極尋求第二供應鏈。

富強鑫所成立的 MLPC 子公司展現出了極強的技術實力。相較於日系廠商採用的「導線架疊層」技術，易產生壓焊變形，富強鑫所使用的疊層鋁電容技術，可比日系廠商以更少疊層即可達到同等容值，達到更薄尺寸，並可降低壓焊造成的結構變形與應力，耐壓值更高，且支持載板埋入式立體化封裝。目前已獲得多家AI晶片、伺服器、筆電和工控等大廠認證及採用，且有數家正加速產品驗證與量產進程，以期最快於今年底前開始逐步試量產出貨。隨全球供應鏈朝多元化與在地化發展，MLPC供應來源的進口替代商機看好。

每股純益 財報 EPS

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