漢翔財報／第2季稅後純益9.65億元、較第1季大增271%

漢翔（2634）12日公布2026年上半年財報，受惠航空業務持續回溫，加上接單動能強勁，獲利呈現「一季比一季高」走勢，第2季稅後純益9.65億元，去年同期仍處虧損，較第1季大增271%，每股純益（EPS）1.02元；累計上半年稅後純益12.57億元，EPS 1.3元。

漢翔表示，今年在法茵堡航展成果豐碩，軍用、民用航空及發動機三大業務均有重大斬獲。繼日前與美國航太系統大廠完成多款軍機系統件經銷換約後，再於民用航空及發動機領域取得總額逾220億元新訂單，涵蓋發動機零組件、機身結構及複合材料等高附加價值產品，為未來數年營運增添成長動能。

在既有產品持續擴大訂單之餘，漢翔也積極爭取新增業務，承製範圍涵蓋多款航空發動機零組件、大型機身結構組裝、關鍵複合材料及高附加價值機體零組件，展現台灣航太供應鏈的國際接單實力。

漢翔指出，台灣具備完整製造能力與供應鏈基礎，公司持續攜手國內業者拓展全球市場，今年陸續前往德國、美國、日本及英國拓展商機，並持續深化台灣無人機產業的全球供應鏈布局，搶攻國際市場。

無人機業務方面，針對美國擬擴大限制具備光達（LiDAR）及噴灑功能的大陸無人機，且相關措施可能溯及既有產品，台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）表示，美國過去即已對部分無人機產品實施限制，產業界將持續提升自主技術與國際市場競爭力，同時強化產品資安防護及國際法規遵循，尋求合適的國際合作機會。