東方風能財報／第2季獲利年增逾三成、EPS 3.71元 營運組合持續升級

離岸能源基礎建設領導廠商東方風能（7786）12日公布第2季暨上半年合併財報，第2季合併營收42.9億元，季增142.2%、年增33.9%；稅後純益6.53億元，季增209.7%、年增30.6%，每股稅後純益3.71元，改寫單季獲利次高紀錄。

受惠於全部船舶投入營運及客戶合約收入年增146%，第2季毛利率22.3%，較第1季提升2.5個百分點。累計上半年合併營收60.67億元、年增39.1%；稅後純益8.64億元、年增14.4%，每股稅後純益4.29元。

東方風能7月合併營收15.03億元，月減1.5%、年增22.7%，改寫單月營收歷史次高紀錄；累計前七月合併營收75.7億元、年增35.5%，創歷史同期新高，主要受惠客戶合約收入成長，進一步鞏固產業領導地位和市場競爭優勢。

展望下半年，東方風能表示，電信海纜專案預計於下半年完成認列；新造運維支援船「東方先鋒號」將於9月底抵台，並於11月1日起投入彰芳西島及中能風場Vestas風機維運服務，開啟12年的O&M長約業務。

另外，稍早啟航的「東方海威號」，將於第4季開始服務挪威、英國及德國離岸天然氣與海底基礎建設市場，推進全球化服務布局。

東方風能表示，五艘大型工程新船將於今年第4季起至2028年第2季陸續交付，奠定公司高毛利業務與全球化發展基礎，持續推動營運組合升級。

目前，四大長期合約已鎖定逾200億元在手訂單，穩定支撐未來營運成長，隨著新增專案持續拓展，在手訂單規模仍具進一步成長空間。展望2030年，公司將朝70%訂單鎖定率及40%新業務貢獻邁進，建立更具韌性、可預期且可持續成長的營運架構。