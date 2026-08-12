威致財報／獲利大改善 上半年稅後純益年增70%、配發0.2元現金股利

威致（2028）董事會通過上半年財報，今年1月至6月累計營業收入47.4億元，歸屬母公司稅後純益1.2億元、年增約70%，每股稅後純益EPS 0.37元，較去年同期0.22元明顯提升，並配發0.2元現金股利。

法人表示，國內建築鋼材需求仍處於景氣整理階段，威致營收僅小幅成長，但獲利大幅增加，顯示產品價差及經營效率改革有成。

值得關注的是，威致上半年毛利率約5.3%，較去年同期約4.6%提升約0.7個百分點；營業利益率則由去年同期約2.36%提高至約3%，反映公司在鋼筋市場競爭激烈的環境下，對廢鋼採購、生產成本、產品售價及營運費用的掌握有所改善。

最終獲利表現更為凸出，威致上半年稅後純益1.2億元，較去年同期7090萬元增加約70%；EPS由0.22元提升至0.37元，增幅約68%，是上半年最大亮點。

截至上半年底，威致總資產85.77億元，總負債37.91億元，歸屬母公司業主權益47.86億元，負債占總資產約44.2%，股東權益占比超過五成，整體財務結構維持穩健。

威致主要生產鋼胚、鋼筋等建築用鋼產品，獲利表現與廢鋼成本、鋼筋售價及國內營建需求高度相關，近期國內鋼筋市場經過前波價格修正後，鋼廠減產保價逐漸發揮作用，市場價格已接近成本支撐區；國際原料方面，美國及日本廢鋼價格近期大致進入整理，鐵礦砂亦處相對低檔，使建築鋼材成本劇烈波動的風險較前期降低。

需求端方面，下半年一般住宅市場仍有壓力，但科技廠房、半導體擴廠、AI基礎建設及公共工程持續推進，可望支撐部分鋼筋需求。尤其南部半導體產業投資規模持續擴大，對南部鋼筋市場具有一定支撐效果，威致身為南部重要電爐鋼筋廠，具有地緣及運輸成本優勢，若下半年廢鋼成本維持穩定、國內鋼筋價格守住成本底部，加上公共工程與科技建廠需求逐步釋放，威致全年獲利表現有機會明顯優於去年。