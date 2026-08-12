南寶財報／第2季稅後純益8.77億元、EPS 7.27元 寫單季歷史新高

南寶（4766）12日公布第2季財報，單季稅後純益8.77億元，每股純益（EPS）7.27 元，年增58.4%，寫歷史單季新高；上半年稅後純益16.67億元，EPS 13.82 元，年增29.9%，亦創歷史同期新高。除新客戶擴展有成，更受惠客戶積極下單、漲價效應逐步反應，加上業外資產處分挹注，推升獲利表現。

南寶指出，第2季持續開發高階應用、拓展客戶，加上原物料價格波動及產品調漲預期影響，帶動客戶提前積極下單備貨，第2季營收65.8 億元，年增 13.4%。7月單月營收24億元，前七月累計營收148.1億元，年增11.03%，也創歷史同期新高。

至於各項產品成長趨勢，南寶第2季接著劑（包括鞋材接著劑與特殊接著劑）業務年增 13%，占第單季營收比重69%；建材與塗料業務在持續耕耘下，第二2季營收年增 14%，占營收比重 25%。

南寶指出，由於全球政經局勢變化、原物料價格波動，與客戶溝通成本壓力、調整產品價格有時間差，效應逐步反映。南寶第2季毛利率32.5%，較去年同期減少2.0個百分點；營業利益則在營收規模擴大與費用率控管得宜下，仍較去年同期成長6.0%，達10.43億元，營業利益率為15.8%。

南寶亦於今日董事會中通過，由董事長黃映霖兼任總經理（執行長）一職。南寶指出，黃映霖長年深耕核心事業，除帶領鞋材團隊持續擴張市占版圖，也深化與全球頂尖品牌的合作，締造公司近年優異財務表現。在新團隊帶領下，南寶將持續既有業務穩健獲利，維持強大現金流，並同步加速半導體與電子相關高階應用產品開發。

展望未來，南寶表示，鞋材接著劑方面，目前觀察消費景氣仍趨保守。然而，由於去年基期較低，在持續耕耘下，期待回歸成長。面對外部影響，南寶將持續透過與品牌及鞋廠共同開發新材質接著技術，爭取新訂單，目前進展順利。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，傳統產業相關應用終端需求仍偏弱，然受原物料價格波動及產品調漲預期影響，帶動客戶提前積極下單備貨。

南寶更看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將持續增加資源投入，今年可望成長。未來亦將持續開發各領域新的成長機會，以及提升高毛利產品比重。

建材與塗料業務方面，建材營收主要來自澳洲，在當地需求升溫與團隊持續深耕下，市占率穩步提升；加上受惠於澳幣升值的正面效應，目標維持持續成長。塗料方面，今年將積極爭取政府基礎建設、AI 基礎建設及消費性電子等相關應用商機，預期可望帶動業務持續成長。