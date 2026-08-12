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復盛應用財報／第2季獲利8.56億、年增1.7倍 EPS 6.14元
高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）12日公布第2季稅後純益為8.56億元，年增約1.7倍，每股純益6.14元；累計上半年獲利18.26億元、年增19%，每股純益13.1元。展望營運前景，法人認為，該公司受惠新客戶持續放量，加上原有客戶新產品貢獻，可為營運表現加持。
法人指出，第2季為高爾夫球具代工業的傳統出貨淡季，惟終端消費市場買氣不差，加上該公司有新增品牌客戶，挹注營運上攻。單季營收達80.74億元，年增22.9%，獲利方面，單季稅後純益8.56億元，相較去年同期的3.16億元，年增約1.7倍，每股純益6.14元；累計上半年獲利18.26億元、年增19%，每股純益13.1元。
法人並表示，觀察美國2020至2024年打球人次增減變化，2020年、2021年分別成長13.9%和5.5%，2022年衰退3.7% ，而2023年和2024年成長4.2%與2.2%，今年前五月美國高爾夫球場的打球人次進一步年增5.4%。
上述顯示，美國高爾夫球打球人次並未因為疫情結束而呈現衰退情況，復盛應用的高爾夫球業務受惠新客戶持續放量，加上原有客戶新產品貢獻，預估該公司今年高爾夫產業營收有高個位數增幅。
在非高爾夫球產業方面，復盛應用子公司民盛受惠主要大客戶訂單挹注，以及去年併購的伯鑫今年貢獻全年度營運，加上航太業務持續成長，預估復盛2026年全年營收將重返300億元以上；加上無匯兌損失衝擊，整體獲利可望恢復增長。
展望2027年，法人並認為，復盛應用在高爾夫球業務每年呈現微幅成長情況下，業績仍會有個位數增幅；同時，非高爾夫球產業的航太與手工具等子公司穩定發展，整體合併營收進一步上攻可期。
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