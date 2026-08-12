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旺矽財報／第2季獲利再創高 單季EPS 衝15.55元

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

半導體測試介面大廠旺矽（6223）12日公布第2季財報，受惠AI及高效能運算（HPC）帶動高階探針卡需求升溫，單季獲利高達15.2億元，較去年同期大增逾1.4倍，EPS 衝上15.55元，營收及獲利雙雙改寫單季歷史新高。

旺矽第2季營收52.33億元，季增33.1%、年增58.9%；毛利率58.4%，季減1.1個百分點、年增0.1個百分點；營益率升至34.4%，季增2.1個百分點、年增1.7個百分點。營益率34.4%，季增2.1個百分點、年增1.7個百分點；歸屬母公司稅後純益15.24億元，季增24.1%、年增142.5%，EPS由首季12.53元提高至15.55元。

累計上半年，旺矽營收91.7億元，年增49.7%；毛利率58.8%，較去年同期提高1個百分點；營益率33.5%，年增2.2個百分點；稅後純益27.51億元，年增103.5%，EPS達28.08元，營收與獲利均創歷年同期新高。

旺矽總經理郭遠明先前表示，今年營運可望維持雙位數成長、逐季走高，下半年將優於上半年。面對探針卡需求持續升溫，公司持續在台灣擴充自製探針產能，並投入晶圓測試、先進半導體測試及共同封裝光學（CPO）等測試方案；旺矽先前規畫，今年底垂直式探針卡（VPC）及微機電探針卡（MEMS Probe Card）產能將較去年擴增五成。

旺矽 財報 EPS

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