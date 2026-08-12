鈊象財報／獲利亮眼 上半年EPS大賺22.77元

遊戲股王鈊象（3293）12日公告上半年每股純益22.77元，大賺逾二個股本，並較去年同期每股純益18元大幅成長，創歷史同期新高，業績表現亮眼。

鈊象第2季每股純益11.59元，優於今年首季的11.18元與去年同期的8.68元。針對近期營運概況，鈊象繼去年取得英國市場執照後，近期也取得南非市場執照，而美國也從原先的三大州跨足到其他州，加上東南亞營運動能穩健提升，推升今年整體海外遊戲授權業務強勁成長。

至於歐洲市場方面，鈊象目前已取證國家包含馬爾他、瑞典、希臘、羅馬尼亞、英國、葡萄牙，預料未來將成為繼東南亞、美國後，鈊象未來幾年主要的成長動能。

此外，鈊象去年度毛利率已衝上98%，隨著今年遊戲授權業務比重持續擴張，估計毛利率有機會再提升，且授權業務為純利業務，對公司的獲利表現有正面幫助。

法人認為，暑假遊戲旺季與世界盃投注熱潮外溢到其他線上博弈項目將成為第3季營運動能續強的主因，有助於高毛利率的授權收入進一步擴張。

展望今年，法人估鈊象今年業績將再創歷史新高，而業績成長主因來自美國市場動能強勁，跨洲紅利正在發酵，且美國玩家付費能力較高，光今年前五月，美國相關營收就已年增四成，加上今年世界盃賽事剛好又在北美區，預估營運動能將延續到第3季。