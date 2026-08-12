快訊

美股早盤／通膨數據溫和…四大指數齊揚 CoreWeave暴漲18%

3天前醫師已預告…陳盈潔離世享壽72歲 後事安排曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

連續兩季獲利 創控上半年EPS 0.17元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
創控董事長王禮鵬展示該公司開發的半導體微汙染控制（AMC）設備。聯合報資料照
創控董事長王禮鵬展示該公司開發的半導體微汙染控制（AMC）設備。聯合報資料照

半導體先進製程AMC奈米監測設備領導廠商創控（6909）公告2026年上半年營運成果暨7月營收。 第2季營收1.02億元，年增18.0％；毛利率回升至往常水準，營業利益相較去年轉盈，稅後純益638萬元，每股純益（EPS）0.10元。

創控深耕並擴張半導體AMC監測市場，穩定擴張策略效益顯現，在傳統淡季之中，連續兩季獲利，並達成公司成立以來首度上半年本業獲利的里程碑。創控第2季營收、獲利均較第1季穩定增加，今年整體營運回歸逐季推升的正常淡旺季節奏下，下半年業績可望繼續往上攀升。

創控第2季營收1.02億元，較去年同期成長18.0％；毛利率回升至往常水準，營業利益相較去年轉盈，稅後淨利638萬元；每股稅後淨利（EPS）0.10元。上半年營收2.03億元，雖略不及去年同期，但在毛利率回升的拉動下，營業利益616萬元，不僅相較去年同期由虧轉盈，更是公司成立以來，首次在上半年本業獲利，帶動營運轉盈至1115萬元，每股純益0.17元。

AMC影響晶片良率，創控的AMC監測解決方案涵蓋廠務環境、製程設備及廠區周界，廣泛應用於半導體供應鏈。在實際應用最廣的28奈米（nm）及以上成熟製程，相關解決方案已持續為營收帶來穩健貢獻；而在7奈米（nm）及以下的先進製程，隨著環境潔淨度要求極為嚴苛，進一步帶動微環境暨設備環境的AMC監測需求與佈建密度的提升，創控亦致力於提供全面監測方案，精準解決客戶製程痛點。

隨著AI帶動全球晶片需求暴衝，也為創控拓展多元商機，應用領域由前端晶圓製造、記憶體領域，擴展至後段先進封裝（如 SoIC、CoWoS、CoPoS 等）的新興需求，持續擴大創控AMC監測解決方案在半導體產業的技術滲透率。

創控7月營收3,050萬元，累計1-7月營收2.34億元，分別較去年同期減少12.81％、7.1％。公司表示，營收認列配合客戶驗收時程，下半年旺季效應仍可期。

EPS 奈米 營收

延伸閱讀

統新財報／第2季獲利0.86億元、單季EPS 2.22元 較去年由虧轉盈

天品財報／AI 清洗業務推升 第2季 EPS 0.85元、上半年 EPS 2.07元

華立財報／上半年每股稅後純益達5.93元 半導體PCB雙引擎

東研信超財報／第2季EPS 0.94元 創15季新高

相關新聞

台灣大晚間將召開重訊...傳與投資併購案有關 朝董座蔡明忠「兆元」營收邁進

台灣大哥大（3045）傍晚發出採訪通知，宣布將於8月12日（三）晚間召開重大訊息說明記者會，市場預期，重大訊息應與重大投資或併購案有關，邁向董事長蔡明忠喊出的兆元營收規模前進。

食安風波未平！泰山明起暫停交易 重大訊息待公布

食品大廠泰山（1218）12日公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意，自13日起暫停交易，待重大訊息公布後，再申請恢復交易。

仲介成交動能明顯回升 信義房屋第2季獲利躍升達3.29億、EPS達0.45元

信義（9940）房屋第2季合併營收年增33.46%、達30.59億元，稅後純益達3.29億元，較去年虧損1.22億元大幅成長，每股純益0.45元；累計信義房屋上半年營收達59.35億元、年增31.7%，稅後純益達4.88億元，大幅優於去年同期虧損0.318億元，上半年每股純益達0.66元，優於去年同期每股淨虧0.04元。

三洋實業法說會／上半年每股純益3.47元 創歷年同期次高

三洋實業（1472）第2季營收為9.96億元，創單季歷史新高，較上季成長9%，比去年同期增加12%；單季稅後純益8,873萬元，每股稅後純益為1.69元。

饗賓財報／上半年獲利創同期新高EPS 衝9.04元 下半年再展七家新店

饗賓（7883）2026年上半年繳出一張漂亮的成績單，上半年合併營收淨額達69.42 億元，較去年同期成長25.41%；稅後淨利5.48億元，年增41.88%；每股稅後盈餘（EPS）攀上9.04元，營收、獲利、EPS 三項指標均創同期新高。

東元財報／第2季獲利26.35億創單季新高 下半年四大事業群營收看增

東元（1504）12日公布最新財報，第2季營運繳出亮眼成績單。單季歸屬母公司淨利26.35億元，季增121.82%、年增80.70%，每股純益1.12元，刷新歷年單季歷史新高紀錄；累計上半年每股純益1.63元，亦優於去年同期的1.23元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。