長榮鋼財報／上半年稅後純益13.6億元 年減27%

長榮鋼（2211）董事會通過上半年財報，今年1月至6月累計營業收入76.6億元、年增2%，歸屬母公司稅後純益13.6億元、年減27%，每股稅後純益EPS 3.26元；整體營收維持成長，但受到毛利率下降及業外收益減少影響獲利衰退。

法人表示，長榮鋼上半年營業毛利19.7億元，則較去年同期21.2億元減少約7%；營業利益15.3億元、年減約16%，顯示今年營收規模雖然維持高檔，但獲利能力較去年同期降溫，在鋼構產業中仍屬相對不錯的獲利水準，顯示對工程接單及成本控制仍具有一定競爭力。

長榮鋼截至上半年底總資產418億元，總負債107億元，歸屬於母公司業主權益276億元；負債占總資產比率約25.6%，股東權益占比超過六成，財務結構仍相對穩健，對於需要大量營運資金及承攬大型工程的鋼構業而言，具有一定財務優勢。

法人表示。長榮鋼核心競爭力來自大型鋼構工程承攬能力，加上環保等轉投資事業，國內目前高科技產業資本支出仍維持高檔，半導體先進製程、先進封裝及AI基礎建設持續擴張，台南、高雄、嘉義及中部科學園區均有大型建廠計畫，對高規格鋼構形成中長期需求。加上公共工程、捷運、商辦及大型開發案持續推進，國內大型鋼構廠未來仍有相當大的市場空間。

尤其半導體與AI科技廠房具有工程規模大、施工品質要求高及工期緊迫等特性，具有大型工程實績、製造能力及吊裝整合經驗的鋼構廠相對具有接單優勢。這也是長榮鋼即使面對國內一般營建市場降溫，仍可透過科技廠房及大型工程維持營運規模的重要利基。

法人分析，長榮鋼下半年有兩項指標值得觀察。第一是毛利率能否回升，上半年毛利率由去年同期28.2%下降至25.7%，若新承攬工程毛利較低，可能持續壓抑獲利成長；第二則是業外收益，去年同期稅前淨利明顯高於營業利益，今年兩者差距縮小，也是上半年最終獲利年減幅度高於營收的重要原因。