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米斯特財報／上半年獲利0.21億元、EPS 1.37元與去年持平

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

服飾品牌廠米斯特（2941）公布2026年上半年財報，上半年營收為4.65億元，跟去年同期相當；營業毛利2.98億元、營業利益0.26億元、稅後純益0.21億元、EPS 1.37元，和去年相當。米斯特表示，上半年持續推動門市結構調整，汰換原有小坪數店型，並將資源集中於Life8 SELECT大型複合店、韓系選品及代理品牌布局。

米斯特上半年獲利與去年同期大致持平。但從單季表現觀察，米斯特第2季毛利率仍維持63%左右，營業費用亦未明顯墊高，單季獲利回落主要是新展店營收規模尚待調整與發酵，短期易出現費用先行的時間落差。

米斯特強調，汰換小型門市並非單純縮減據點，因應物價成本逐年高漲，應該將資源轉向更具營運效率及成長空間的Life8 SELECT大型複合店。Life8 SELECT整合公司旗下所有平價品牌，透過多品牌共店、空間共享及一站式購物模式，擴大消費客群與商品選擇，並有助提升客單價、提袋率及坪效。隨著新店營運時間拉長、會員導流及交叉銷售效益逐步發酵，市場預期大型複合店將持續成為實體通路轉型的核心。

在韓系服飾布局方面，米斯特再添新動能。除持續擴大NONSPACE韓系多品牌選品通路，公司亦同步洽談多個韓國代理品牌，其中全新韓系女裝品牌將以獨立品牌店形式展店，首家百貨門市將於3季末開幕，進一步完善集團在女裝與年輕女性市場產品線。

董事長林瑞豪指出，韓流文化已從K-pop延伸至日常穿搭，帶動中價位韓系服飾需求明顯提升，加上社群擴散快、話題性高，使韓系品牌在台灣具高度辨識度與接受度。相較單一品牌經營，米斯特採「自有品牌、代理品牌」雙軌策略，可透過NONSPACE觀察市場反應與消費趨勢，再導入具成長潛力的品牌，降低單一流行風格或品牌周期帶來的營運風險，深化在台灣韓系時尚市場的布局。公司進一步表示，「留強汰弱」是連鎖零售經營的日常工作。台灣服飾市場規模大、消費需求高度多元，相較將資源集中於單一品牌，多品牌策略更有機會涵蓋不同客群、價格帶與穿搭風格，進一步擴大整體市場占有率。未來米斯特將持續透過門市銷售數據、會員消費行為及市場趨勢，動態調整品牌組合，把資源集中於具成長性與市場競爭力的品牌。

展望未來，米斯特將以「韓國流行時尚」作為切入點，從既有市場進一步跨入規模更大的純女裝流行市場，並持續尋找下一個具爆發潛力的品牌與品類。米斯特有機會複製既有的展店與品牌營運能力，開啟下一階段的成長曲線。

財報 EPS 營收

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