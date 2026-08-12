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天品財報／AI清洗業務推升 第2季EPS 0.85元、上半年EPS 2.07元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

天品（6199）12日董事會通過2026年第2季財務報告，單季合併營收2.07億元，年增557.97%；稅後歸屬於母公司淨利為0.53億元，每股純益（EPS）0.85元；累計上半年合併營收4.83億元，年增808.82%；稅後歸屬於母公司淨利為1.28億元，每股純益（EPS）為2.07元，單季、上半年營運表現皆較去年同期由負轉正。

天品第2季營業毛利為0.64億元，營業利益為0.43億元；累計上半年營業毛利為2.14億元，營業利益為1.72億元。

天品表示，第2季營運表現持續受惠於旗下奈科潔淨科技AI伺服器液冷關鍵零組件高階潔淨製程接單穩定放量，加上第二條自動化新產線陸續投入、生產效率持續提升，帶動第2季營收續創公司轉型以來同期新高。

天品指出，在產品組合與獲利結構同步優化，挹注第2季毛利率達31.09%、營業利益率20.84%，稅後歸屬於母公司淨利率達25.39%，展現AI潔淨科技事業規模經濟逐步發酵，並成為帶動營運成長與獲利提升的重要引擎。

天品進一步表示，近年積極推動「生命科技事業」與「AI科技服務」雙軌發展策略，在核心本業，天品山莊持續提供精緻化一站式禮儀與生命服務，為集團挹注穩定的現金流與獲利基礎；另一方面，旗下奈科潔淨科技則憑藉高階潔淨製程技術快速切入AI伺服器液冷供應鏈，成為帶動集團營運成長的第二成長引擎。

展望2026年下半年，天品指出，維持審慎樂觀看法。隨著AI液冷產業持續朝高可靠度、高品質管理方向發展，不僅推升目前AI潔淨科技事業的在手訂單金額，且訂單能見度已達今年第4季，同時將持續深化潔淨製程、自動化生產及品質驗證能力，並拓展高附加價值潔淨服務應用範疇，提升客戶合作深度與技術門檻，持續優化營運體質及獲利表現，為中長期營運成長奠定穩固基礎。

天品 AI 財報 營收

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