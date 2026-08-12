萬海財報／第2季獲利年增近10倍、賺115.35億元 EPS 4.11元

萬海（2615）12日召開董事會，通過2026年第2季財務報告。受惠全球貨櫃航運需求維持熱絡，第2季營收、獲利同步大幅成長，合併營收429億元，稅後純益115.35億元，較去年同期10.76億元暴增972%，每股純益（EPS）4.11元，較第1季增加51%，單季獲利創高。

累計今年上半年，萬海合併營收765.41億元，年增6%；稅前淨利259.02億元，年增112%；稅後純益192.06億元，年增96%，EPS達6.84元，獲利表現亮眼。

萬海表示，上半年全球貨櫃運輸需求維持熱絡，帶動第2季營收及獲利較第1季及去年同期顯著成長。儘管面臨地緣政治衝突、油價高檔震盪及營運成本上升等挑戰，公司持續採取審慎經營及靈活應變策略，掌握市場需求變化，使上半年EPS較去年同期接近倍增。

展望下半年，萬海指出，中東局勢持續干擾部分航道並推升燃油成本，但全球貨櫃航運供需結構仍相對穩健。目前上海出口集裝箱運價指數（SCFI）維持高檔，運價仍明顯高於年初，租船市場亦維持熱絡，各船型可供租賃船舶仍相對吃緊，加上部分主要港口塞港及後端拖車、物流壅塞問題尚未完全解決，市場有效運力受到牽制。

萬海看好，隨著美國關稅政策逐步明朗、供應鏈恢復正常，第4季節慶備貨及庫存回補需求可望增溫，支撐貨量及運價表現。公司將持續與客戶緊密合作，依市場變化彈性調整航線配置，掌握市場商機。

在船隊布局方面，萬海今年迄今已接收2艘7,000 TEU及3艘8,700 TEU新船，投入中遠洋航線營運，預計9月再接收1艘8,700 TEU新船；第4季則規劃出售3艘5,600 TEU船舶，持續優化船隊結構。

此外，董事會今日通過新造船投資案，將原授權採購的9,200 TEU船舶其中1艘改為11,000 TEU，並新增訂造6艘11,000 TEU船舶，進一步提升未來運力及營運競爭力。公司預計2027年至2030年間接收42艘新船，整體運力自2026年起將增加約47.5萬TEU。

在碼頭布局方面，萬海承租的高雄港第五貨櫃中心79至81號碼頭已於今年2月啟動第一階段試營運，預計年底前全面投入營運；另自9月起承租營運日本大阪港C9貨櫃碼頭，繼東京大井5號碼頭後，再擴增日本重要營運據點，持續強化東北亞布局。