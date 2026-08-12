M31法說會／今年持續邁向業績雙位數百分比成長目標

矽智財廠M31（6643）於12日召開法說會，該公司總經理張原熏表示，今年全年仍朝向業績雙位數百分比成長的目標前進。

M31先前已公布第2季財報，合併營收為4.21億元，季增6.9％、年減6％，淨損273.8萬元，每股淨損0.06元，虧損幅度有所收斂。該公司上半年合併營收為8.16億元，年減7.5％，淨損5,198.5萬元，每股淨損1.24元。

M31指出，第2季16奈米以下製程授權金收入占比超過六成，為主要營收來源，但由於先進製程專案從技術驗證、商務協商到最終簽約及營收認列所需時間較長，相關需求尚未完全反映於該公司目前營收表現。

張原熏坦言，上半年大約只做到規劃的四成營收，但M31仍保持樂觀態度，希望下半年能將營收目標一步步地追趕回來，達到雙位數百分比成長。

在M31上半年營收結構中，超過八成來自授權金收入挹注，約近65％來自IC設計客戶案件。若以地區市場別來區分，上半年超過四成來自中國大陸市場貢獻，台灣占比超過35％，美國市場則占一成多。

M31指出，將維持台灣、中國大陸及北美三大市場同步布局，打造三分天下的營收結構，同時，先進製程已經逐步成為IC設計客戶主要開案方向，晶圓廠客戶在第2季也持續將開案重心放在16奈米以下製程。值得注意的是，該公司第2季新增客戶中，包括北美AI晶片新創客戶，顯示其客戶群已經從大型系統業者擴大範圍。

同時，M31上半年16奈米以下製程權利金收入大幅成長近四倍，占整體權利金收入比重已突破三成。