快訊

美股早盤／通膨數據溫和…四大指數齊揚 CoreWeave暴漲18%

3天前醫師已預告…陳盈潔離世享壽72歲 後事安排曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

M31法說會／今年持續邁向業績雙位數百分比成長目標

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
M31董事長陳慧玲（圖右）、總經理張原熏。聯合報系資料照
M31董事長陳慧玲（圖右）、總經理張原熏。聯合報系資料照

矽智財廠M31（6643）於12日召開法說會，該公司總經理張原熏表示，今年全年仍朝向業績雙位數百分比成長的目標前進。

M31先前已公布第2季財報，合併營收為4.21億元，季增6.9％、年減6％，淨損273.8萬元，每股淨損0.06元，虧損幅度有所收斂。該公司上半年合併營收為8.16億元，年減7.5％，淨損5,198.5萬元，每股淨損1.24元。

M31指出，第2季16奈米以下製程授權金收入占比超過六成，為主要營收來源，但由於先進製程專案從技術驗證、商務協商到最終簽約及營收認列所需時間較長，相關需求尚未完全反映於該公司目前營收表現。

張原熏坦言，上半年大約只做到規劃的四成營收，但M31仍保持樂觀態度，希望下半年能將營收目標一步步地追趕回來，達到雙位數百分比成長。

在M31上半年營收結構中，超過八成來自授權金收入挹注，約近65％來自IC設計客戶案件。若以地區市場別來區分，上半年超過四成來自中國大陸市場貢獻，台灣占比超過35％，美國市場則占一成多。

M31指出，將維持台灣、中國大陸及北美三大市場同步布局，打造三分天下的營收結構，同時，先進製程已經逐步成為IC設計客戶主要開案方向，晶圓廠客戶在第2季也持續將開案重心放在16奈米以下製程。值得注意的是，該公司第2季新增客戶中，包括北美AI晶片新創客戶，顯示其客戶群已經從大型系統業者擴大範圍。

同時，M31上半年16奈米以下製程權利金收入大幅成長近四倍，占整體權利金收入比重已突破三成。

營收 法說會 業績

延伸閱讀

億豐財報／第2季毛利率提升至60% 上半年賺一股本

臻鼎法說會／上半年每股稅後純益達3.55元 看2027年營運續旺

中砂法說會／第2季獲利近倍增 毛利率站上四成、EPS達3.49元

華立財報／上半年每股稅後純益達5.93元 半導體PCB雙引擎

相關新聞

台灣大晚間將召開重訊...傳與投資併購案有關 朝董座蔡明忠「兆元」營收邁進

台灣大哥大（3045）傍晚發出採訪通知，宣布將於8月12日（三）晚間召開重大訊息說明記者會，市場預期，重大訊息應與重大投資或併購案有關，邁向董事長蔡明忠喊出的兆元營收規模前進。

食安風波未平！泰山明起暫停交易 重大訊息待公布

食品大廠泰山（1218）12日公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意，自13日起暫停交易，待重大訊息公布後，再申請恢復交易。

仲介成交動能明顯回升 信義房屋第2季獲利躍升達3.29億、EPS達0.45元

信義（9940）房屋第2季合併營收年增33.46%、達30.59億元，稅後純益達3.29億元，較去年虧損1.22億元大幅成長，每股純益0.45元；累計信義房屋上半年營收達59.35億元、年增31.7%，稅後純益達4.88億元，大幅優於去年同期虧損0.318億元，上半年每股純益達0.66元，優於去年同期每股淨虧0.04元。

三洋實業法說會／上半年每股純益3.47元 創歷年同期次高

三洋實業（1472）第2季營收為9.96億元，創單季歷史新高，較上季成長9%，比去年同期增加12%；單季稅後純益8,873萬元，每股稅後純益為1.69元。

饗賓財報／上半年獲利創同期新高EPS 衝9.04元 下半年再展七家新店

饗賓（7883）2026年上半年繳出一張漂亮的成績單，上半年合併營收淨額達69.42 億元，較去年同期成長25.41%；稅後淨利5.48億元，年增41.88%；每股稅後盈餘（EPS）攀上9.04元，營收、獲利、EPS 三項指標均創同期新高。

東元財報／第2季獲利26.35億創單季新高 下半年四大事業群營收看增

東元（1504）12日公布最新財報，第2季營運繳出亮眼成績單。單季歸屬母公司淨利26.35億元，季增121.82%、年增80.70%，每股純益1.12元，刷新歷年單季歷史新高紀錄；累計上半年每股純益1.63元，亦優於去年同期的1.23元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。