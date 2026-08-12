和泰車財報／第2季EPS 13.62元 單季稅後淨利年增達85.2%

龍頭車廠和泰車（2207）12日通過第2季財報，單季稅後淨利達75.85億元，年增幅度達85.18%，EPS 13.62元，比起去年同期的7.35元形成大躍進，今年上半年的稅後淨利120.14億元，EPS 21.57元，獲利已超過兩個資本額，並直逼2024年和泰獲利121.1億元的歷史新高

和泰車指出，本季主要受惠於和泰產險投資收入增加，以及新增認列日本經銷商4～6月獲利與併購產生之廉價購買利益，帶動整體獲利較去年同期提升。

和泰汽車受惠於上半年車輛買氣回溫，帶動本業獲利成長；轉投資方面，除和泰產險投資收入增加外，亦新增認列日本經銷商4～6月獲利與併購產生之廉價購買利益，推升上半年整體獲利表現。

事實上，汽車市場需求表現平平，但和泰車的本業表現卻相當突出，市占率並迭創新高，對和泰車的獲利挹注不小。此外和泰車積極多角化經營的多元化發展，也使和泰車的獲利較不受單一產業需求變動影響。