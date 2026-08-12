台灣大晚間將召開重訊...傳與投資併購案有關 朝董座蔡明忠「兆元」營收邁進

台灣大哥大（3045）傍晚發出採訪通知，宣布將於8月12日（三）晚間召開重大訊息說明記者會，市場預期，重大訊息應與重大投資或併購案有關，邁向董事長蔡明忠喊出的兆元營收規模前進。

台灣大採訪通知指出，晚上7點30分先由財務長暨發言人張家麒於臺灣證券交易所，就重大訊息進行說明；晚間8點整，總經理林之晨於臺北文創出席媒體記者會，進一步說明本案策略考量

近年台灣大除併購台灣之星、策略投資台灣最大資訊服務業者精誠外，更積極擴大國際布局；同時因應有廣法鬆綁黨政軍投資媒體，市場也預期台灣大將併購同集團的有線電視多系統營運商（MSO）凱擘。

日前台灣大董事長蔡明忠在股東會上表示，目前台灣大頗具規模，但也還不到真正大象的規模，在整體公司規模上，會持續努力成為大象級的企業，更要變成一個聰明敏捷的大象。

蔡明忠更指出，「大家都在講兆元 去年台灣大營收近2,000億元，朝『兆元』俱樂部前進，營收要先達成，市值才有可能挑戰兆元，在規模2,000億元，營收要成長五倍，我不知道要花多少年時間，但新事業會帶來很多想像的空間，更要有登高山的『勇氣』及『想像』，才有辦法帶領公司前進」。

台灣大近年除核心電信事業，更要以電信賦能，以及發展更多科技新事業，以Telco、Telco+、Telco+Tech三大引擎為核心，串聯AI、共享移動、電商與金融科技、內容及永續服務等五大轉投資艦隊，擴大垂直領域市場覆蓋與協同效應，迎接下一波由企業升級帶動的成長動能，迎向下一個黃金十年。