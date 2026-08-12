美利達財報／2026年上半年EPS 2.15元

美利達（9914）2026年上半年財務報告12日經董事會通過。2026年上半年集團合併累計營收為新台幣123億元，稅後淨利為新台幣6.4億元，每股稅後盈餘(EPS)為新台幣2.15元；惟仍受去年同期高基期影響，營收及獲利較去年同期分別減少16%及21%。

美利達表示，隨著全球自行車市場逐步進入需求調整階段，各區域市場的復甦步調也有所不同，公司持續依市場變化調整產品與銷售布局，並透過新品上市逐步帶動市場需求。第1季末全球同步推出的新款自行車，第2季持續發揮效益，帶動部分市場銷售動能。

其中，歐洲子公司2026年上半年累計營收較去年同期成長14%，顯示隨著市場需求逐步回溫之際，新產品與區域市場策略亦持續發揮作用。另一方面，中國大陸市場則受惠於中低階自行車需求回升，2026年上半年累計銷售量及營收較去年同期分別成長12.5%及6%。

在市場持續關注的關稅議題方面，美國自2026年7月24日起實施新一輪 301 條款關稅，因「10%且不疊加MFN」關稅機制下，台灣自行車輸美適用稅率相較中國大陸及越南等主要競爭國具一定優勢，公司將持續觀察主要市場的需求變化、產品銷售及全球供應鏈動態，適時掌握市場變化所帶來的機會。

展望下半年，全球自行車市場仍處於逐步調整與復甦的過程，公司將持續聚焦新品推出、產品組合優化及各區域市場布局，在掌握市場需求的同時審慎管理庫存與營運風險，穩健推動整體營運發展。