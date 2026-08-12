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新鼎上半年EPS達8.72元、年增31.9% 進軍高科、生技與銀髮事業

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
新鼎董事長鍾士偉。圖／新鼎提供
新鼎董事長鍾士偉。圖／新鼎提供

新鼎系統（5209）今（12）日召開法人說明會，公布最新營運成果。受惠於AI應用落地、智慧建築與基礎建設需求暢旺，新鼎營運交出亮眼成績單，累計每股稅後純益（EPS）達8.72元，較去年同期的6.61元大幅成長31.9%。

新鼎董事長鍾士偉表示：「面對全球AI浪潮、高科建廠及高齡化社會等趨勢，新鼎已全面具備跨領域擴張與承接超大型專案的實力。未來，新鼎將結合自研AI技術與大型統包綜效，深耕高科及生技廠房基建與智慧綠建築，並進軍智慧照護與銀髮事業，透過自主開發系統與AI機器人應用，打造成長動能與多元收益曲線，開創多元成長的價值新局。」

因應此一策略，新鼎致力推動「高科生技基建關鍵藍圖」，攜手旗下萬鼎及集團子公司益鼎，配合集團積極爭取高科業務、並搶占生技廠房基建商機。

新鼎強調，不走低價競爭，而是採取「價值工程導向策略」，發揮集團綜效，以新鼎強大的系統整合（System Integrator, SI）與AI智能應用能力，結合萬鼎的工程設計與甲級營造及預鑄工法強項，以及益鼎在機電專業的優勢，提供客戶高附加價值的一站式服務。

業務推廣方面，透過指標成功案例快速複製，並延伸智能維運服務以建立穩定長期營收，近期已成功斬獲半導體龍頭大廠屏東供應鏈園區土建工程、台南資源循環中心外構工程等指標案。亦持續以土建+機電+廠務管理之一站式服務，佈局各科學園區半導體大廠相關標案，包含切入先進封裝、零廢中心與供應鏈園區廠房建置含預鑄工程等，以及半導體設備製造供應商之科技中心建置等業務。

為全力提升百億級大型統包工程之承攬資質，新鼎董事會日前通過對子公司萬鼎之增資計畫，以擴大萬鼎承攬更大型智慧建築與建設開發案之量能。同時，將推動預鑄工法專利與產能升級，全面驅動企業跨越式成長與長期價值。

此外，為因應高齡化社會趨勢，新鼎積極布局智慧照護與銀髮事業，以自主開發的照護系統，加上極大化AI照護與服務機器人應用，並研擬參與住宿型照護機構、社區型照護中心與銀髮事業，打造AI與機器人時代的智慧照護新模式，創造長期穩定獲利。

EPS 生技 法人說明會

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