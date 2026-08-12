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東研信超財報／第2季EPS 0.94元 創15季新高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

專業電子檢測廠商東研信超（6840）今日公告財報，2026年第2季合併營收為新台幣2.76億元，創單季新高，較去年同期成長15.1%，營業利益0.33億元、稅後淨利0.29億元，分別年增12.8%與231%，每股稅後純益（EPS）0.94元，單季獲利表現創15季度新高；累計2026年上半年合併營收達4.89億元，年增12.1%，營業利益0.36億元、稅後淨利0.32億元，每股稅後盈餘1.06元，營收與獲利同步成長。

東研信超表示，第2季營運表現明顯優於第1季，主要受惠AI伺服器等特殊規格檢測案件營收占比正式突破雙位數，高附加價值案件比重持續提高，加上各大CSP與系統廠加速AI基礎建設布局，新平台驗證時程明顯提前，帶動急件檢測需求增加及收費提高，使整體營收規模顯著放大，並促使第2季費用率較第1季大幅下降約10個百分點，推升獲利能力穩健向上。

為因應新世代AI伺服器日益提升的功率與散熱規格需求，公司於第2季已順利完成龜山二廠高階檢測能力升級，包括完成1.2MW高功率供電系統擴容，以及導入解熱能力 420KW以上之液對液CDU一次側冰水主機循環系統，進一步建構符合下一代AI伺服器整機櫃（Rack Level）驗證需求的完整測試環境。相關升級工程完成後，不僅大幅提升高功率產品檢測能力，也進一步強化公司承接AI伺服器整機、高規格電力機櫃及液冷散熱設備等高階驗證案件的競爭優勢。

公司指出，採用VR200平台的新一代AI伺服器，以及HVDC 800V／1MW高規格電力機櫃（Power Rack）等高附加價值檢測案件，已自第2季末起陸續展開測試與認證作業，亦將依各項專案驗證完成進度逐步認列營收。目前AI相關特殊規格檢測案件接單熱絡，排程已延伸至2027年第1季，顯示國際CSP及系統廠對新世代AI基礎建設投資力道持續增強，也反映公司在高階AI檢測領域已建立穩固的市場地位與客戶信任，為後續營運提供良好的成長能見度。

除AI伺服器外，隨著生成式AI應用逐步落地普及，各大品牌廠與系統廠亦加速推出AI NB、AI PC、智慧網通及其他邊緣AI裝置等新產品，帶動電磁相容（EMC）、射頻（RF）、安規（Safety）及天線量測（OTA）等既有檢測需求同步成長。目前消費性電子檢測案件排程已達約三個月，AI伺服器與消費性電子兩大業務同步成長，不僅有助於提升整體產能利用率，也使公司營收結構更加均衡、多元。

展望未來，全球AI運算需求持續攀升，雲端服務供應商與系統廠正加速推動新一代AI平台建置，高功率AI伺服器、液冷散熱系統及邊緣AI裝置的檢測需求可望持續擴大。東研信超將持續深化高階檢測技術、優化檢測流程及提升整體營運效率，並依市場需求審慎評估龜山三廠擴建計劃，提前布局下一階段檢測量能，東研信超將持續鞏固高階檢測市場領先優勢，穩步提升AI業務占比，掌握AI產業長期成長契機，為公司營運注入更強勁且可持續的成長動能。

財報 EPS 營收

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