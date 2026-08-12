新興財報／上半年EPS 3.67 元

龍頭車廠和泰車（2207）12日通過第2季財報，單季稅後淨利達75.85億元，年增幅度達85.18%，EPS 13.62元，比起去年同期的7.35元形成大躍進，今年上半年的稅後淨利120.14億元，EPS 21.57元，獲利已超過兩個資本額，並直逼2024年和泰獲利121.1億元的歷史新高

2026-08-12 17:49