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新興財報／上半年EPS 3.67 元
新興（2605）今日公布上半年財務報告。2026 年上半年稅後純益為 21.48億元，基本每股盈餘（EPS）為新台幣 3.67 元；其中第2季 EPS 為3.01 元，較第1季 0.66 元顯著提升。
2026 年上半年營運表現明顯優於去年同期，主要受惠於 VLCC 船隊收益大幅提升、主要散裝船型日均淨收入改善，以及 Kondor 高登輪與 Chin Shan 青山輪兩項船舶處分利益認列。
2026 年上半年合併營收26.97億元，較去年同期增加 33%，上半年營業毛利為 11.86億元，年增約 345%；營業利益 9.03億元，年增約 572%，反映核心船隊營運獲利明顯改善。
上半年稅前淨利為23.6億元，較去年同期增加約 954%；稅後純益為21.48億元，EPS 為 3.67 元。
第2季稅後純益為新台幣 17.61億元，EPS 為 3.01 元。
Kondor 高登輪及 Chin Shan 青山輪均於第2季完成處分，依管理報表口徑合計認列船舶處分利益約美元 42.5 百萬元；核閱財務報告認列相關船舶處分利益約 1,344 百萬元。
上半年除資產處分外，VLCC、Kamsarmax 及 VLOC 核心營運亦優於去年同期；四大船型平均每日淨收入均較去年同期提升。
截至 6 月底，公司現金及約當現金約新台幣 10,402 百萬元；上半年營業活動淨現金流入約 16.62億元，維持良好財務彈性。
2026 年上半年全球航運市場呈現不同船型分化走勢。整體而言，新興航運受惠於油輪市場強勁及主要乾散貨船型收益改善，平均每日淨收入較去年同期全面提升。
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