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三商壽獲利／自結前七月稅後純益44.6億元、EPS 0.76元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

三商壽（2867）12日公布7月自結損益，單月稅後淨損6.64億元，不過受惠上半年獲利打下良好基礎，今年前七月累計稅後純益仍達44.61億元，每股純益（EPS）0.76元。

三商美邦人壽前七月獲利主要受惠台股走揚，帶動國內外權益投資收益增加，加上CSM釋出挹注穩定獲利；同時透過彈性調節避險部位及AC攤銷新制，整體避險成本呈下降趨勢。

另外，三商美邦人壽業務面則持續升溫，7月新契約保費（FYP）達59.02億元，較去年同期大增156.85%，累計前七月FYP達339.79億元、年增59.74%，三商美邦人壽指出，7月新契約保費創下佳績，原因在於投資型保險大幅成長，保費較去年同期增加192%，推估受惠於台股行情，帶動投資型商品需求升溫。

三商壽 EPS 三商美邦人壽

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