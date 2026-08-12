聯亞法說會／第2季獲利創新高 下半年持續看好

光通訊大廠聯亞（3081）12日舉辦法說會，公告第2季及上半年財報，第2季獲利達4.68億元，每股純益為4.62元，創下單季獲利歷史新高。Datacom產品營收達8成以上，是主要成長動能來源，其中以矽光子產品為主。公司表示，第3季業績預期將達到2成以上的成長幅度。展望明年，產能將再度擴增為今年的2.5倍，成長無虞。

聯亞表示，矽光子產品需求維持強勁，隨著公司持續擴產，以及下游代工廠商數量增加及產能爬升，矽光子相關產品的出貨量在接下來的幾個季度都將維持逐季成長的走勢。按照目前規劃，2027年產能將會較今年增加150%，2028年則目標能夠較2027年能夠再度以倍數成長。

聯亞今年第2季營收12.21億元，季增35.1%，年增120.8%；稅後淨利4.68億元，季增47.2%，年增382.5%，EPS為4.62元。累計上半年獲利達7.86億元，年增465%，EPS為7.75元，雙雙創下單季及同期獲利歷史新高。