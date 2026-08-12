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三洋實業：在手案量260億 預期下半年營收優於上半年

中央社／ 台北12日電

三洋實業總經理徐正哲表示，在手工程案量約新台幣260億元，隨既有工程及社會住宅持續挹注，啟動案子工程金額皆較上半年增加，預期下半年營收會優於上半年。此外，未來將布局高科技廠房的建廠商機，最快明年有機會接單，初期占營收比重估不超過10%。

原名三洋紡織的三洋實業於2021年轉型為營造業，三洋實業今天舉辦法說會。

徐正哲表示，三洋實業截至今天未完成的在手工程案量約260億元，將依各項工程施工進度陸續認列。下半年除了既有工程持續推進之外，社會住宅工程也將挹注營收，預期下半年營收優於上半年，也較去年同期成長。

以工程類型來看，徐正哲表示，今年社會住宅、公共工程等占比約9成，1成為土木工程。隨著國家住宅及都市更新中心釋出的社會住宅案件減少，公司也加強土木工程布局，今年取得的案件以土木工程與產業園區著墨較多，預計明後年陸續執行。

目前重要工程包括高雄都會區大眾捷運系統小港林園線土建及設施機電工程，總工程金額263.94億元，三洋實業旗下上鋌營造與金務大工程共同承攬，上鋌營造占比30%。

其他在建工程包括高雄國際機場東側立體停車場新建統包工程、國家運動園區整體興設、國立高科實驗高級中等學校校舍新建工程，以及高雄大寮、台南裕忠安居等社會住宅工程，將依施工進度陸續認列營收。

另外，產業園區開發是三洋實業今年新增業務，與麗明營造共同取得高雄白埔產業園區開發案，開發總金額133.47億元，雙方各占50%。徐正哲表示，此開發案已啟動，但初期須進行樹木移除等作業，今年工程進度及營收認列比例預估不超過3%，明年可望逐步推進。

至於高科技廠房方面，他指出，明年有機會開始接單。

三洋實業今年上半年營收為19.11億元，歸屬於母公司稅後淨利1.82億元，每股盈餘（EPS）為3.47元。

營收 新台幣 總經理

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