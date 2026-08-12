普萊德法說會／看好AI、後量子資安、低軌衛星等商機 未來持續成長

普萊德（6263）科技12日參加櫃買中心業績發表會，普萊德上半年毛利率來到48%，創歷史新高，每股純益4.54元，創同期新高。董事長陳清港表示，普萊德將聚焦AI、低軌衛星、邊緣運算、資安等提升產品附加價值，標案市場持續成長，營運能見度佳，未來可望持續成長，但仍須面對地緣政治、零組件缺貨、漲價等挑戰。

普萊德主打工業級網通設備、乙太網路供電設備、光纖網路設備及網路交換器，同時持續擴大產品線。陳清港表示，第2季推出邊緣AI智慧安全監控平台，搶進監控產業、智慧工廠、停車場以及大樓與商場；更打造企業級零信任網路安全架構等新產品解決方案，已經陸續推到市場上。

此外，普萊德搶攻AI伺服器及GPU叢集高速路連商機，更將100G升級，推出400G AI資料中心架構方案，搶進AI資料中心、雲端服務、GPU運算以及HPC高效能運算。

看準後量子資安商機，陳清港表示，美國宣布2027年進入政府及國防部採用都要符合PQC，普萊德也推出後量子資安解決方案，搶進政府、軍事、關鍵基礎設施及研發中心等；並推出低碳ITS網路基礎建設方案，預計9月在歐洲亮相。

產品研發主軸，強化新世代網路硬體資安，提升量子安全防護；AI視覺分析智慧監控，升級監控安防系統價值；推行雲端管理平台訂閱服務來提升附加價值；開發整合AIoT新協議，架構物聯網後端應用平台；同時持續升級25G、100G、400G多功能網路交換器，滿足AI高速網路建設。

陳清港表示，原物料漲價短缺等供應不確定因素，為了確保標案可以全部出貨所以預購原料，因此存貨周轉天數從去年同期97天提升至109天。

迎接未來機會與挑戰，陳清港表示，AI、大數據驅動雲端及智慧網路基礎建設需求持續成長；AIoT、工業物聯網、自動化控制、智慧交通、智慧醫療等高潛力的垂直市場快速擴張；同時資安議題持續受到關注，普萊德品牌形象認同度高，但也面對地緣政治與貿易政策變動；國際碳關稅以及不可預期原物料短缺及漲價都是一大挑戰。

普萊德上半年營收9.67億元，年增3.1%，毛利率從去年同期47%，提升到48%，創新高，營業利益率也提升至33.75%，稅後純益2.84億元，年增13%，每股純益4.54元，創歷年同期新高。

觀察市場分布，陳清港表示，歐洲貢獻營收約49.5%，美洲約23.7%，亞洲及中東與非洲分別占16.9%與9.9%；從產品分布觀察，工業級網通設備占比持續提升，從2021年的42%，提升到2025年的52.3%，今年上半年更進一步提升至55.2%；乙太網路供電設備、光纖網路設備以及網路交換器則分別占17.6%、13.4%、7.8%。