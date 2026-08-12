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元大金獲利／前7月賺429.31億元 EPS達 3.22元再創同期新高

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

元大金控（2885）公布7月自行結算獲利，7月單月稅後純益為63.59億元；累計今年前7月稅後純益為429.31億元，每股稅後純益（EPS）達3.22元。若未適用外匯價格變動準備金，累計前7月EPS為3.24元。

元大證前7月稅後純益，元大證券占比近7成，達68%。

從主要子公司表現來看，元大證券仍是元大金獲利主力，7月稅後純益48億元，累計前7月稅後純益293.28億元，EPS達4.12元，反映台股交易熱絡及資本市場業務動能。

元大銀行7月稅後純益15.35億元，累計前7月稅後純益92.27億元，EPS為1元，銀行事業維持穩健獲利。

元大投信7月稅後純益6.12億元，累計前7月稅後純益35.79億元，EPS達15.77元。 此外，元大期貨7月稅後純益4.38億元，累計前7月稅後純益19.82億元，EPS為5.39元；元大人壽7月稅後純益0.03億元，累計前7月稅後純益24.44億元，EPS為0.84元，若未適用外匯價格變動準備金，EPS為0.93元。

整體而言，元大金前7月獲利主要由證券、銀行等事業挹注，隨台股交易量及資產管理需求維持高檔，資本市場相關業務成為集團獲利的重要支柱。

元大金 元大 EPS

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