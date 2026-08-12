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奇鋐上半年獲利年增1.42倍 每股賺44.54元

中央社／ 台北12日電

散熱大廠奇鋐今天舉行法人說明會，公布上半年歸屬母公司淨利新台幣174.83億元，較去年同期大幅成長1.42倍，每股稅後純益達44.54元。

奇鋐財務長陳易成今天表示，對於奇鋐而言，2025年是「液冷元年」，2026年則是「ASIC（特殊應用積體電路）元年」。隨著新品陸續進入量產階段，樂觀預估奇鋐第3季業績會比第2季好，下半年比上半年好。

奇鋐今天公布第2季財報營收491.21億元，季增0.17%，年增65.98%；歸屬母公司淨利95.67億元，季增20.86%，較去年同期大幅成長1.39倍，單季每股純益24.37元。

奇鋐財務長陳易成表示，奇鋐第2季獲利成長明顯大於營收成長，此為公司的營運策略及目標，奇鋐成長重點已從營收成長，進入到獲利品質的提升。奇鋐第2季毛利率32.57%，比第1季增加2.8個百分點，更較去年同期提升8.16個百分點，創歷史新高。

奇鋐事業處副總經理陳揚傑今天表示，隨著高功率AI運算增加，預期液冷散熱需求會持續上升。今年是奇鋐的ASIC元年，客戶訂單持續湧入，預估最快2027年，奇鋐ASIC客戶的營收占比，就會超越輝達（NVIDIA）主導的GPU陣營，成為重要營運動能。

陳揚傑強調，對奇鋐而言，ASIC和GPU不是二選一，兩邊都會持續出貨，奇鋐最高指導原則就是針對所有重要客戶，都保持在關鍵供應商的地位。

而隨著需求持續增加，奇鋐財務資深經理陳彥良表示，只要有訂單，奇鋐就會擴產，奇鋐今年預計投入資本支出高達150億元，明年數字還會更高。

另外在新產品方面，奇鋐透露，關於熱門的CPO（共同封裝光學）散熱，公司有在做，明年會開始有出貨。另外在CDU（冷卻液分配單位）方面，奇鋐包括部件和系統也都已經有量產實績。

奇鋐 法人說明會 財報 營收

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