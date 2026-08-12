正德財報／上半年獲利4.12億元、年增逾40% 每股純益1.25元

正德（2641）12日公告第2季稅後純益為1.77億元、年減13.7%，每股純益0.54元；惟累計上半年獲利4.12億元、年增40.6%，每股純益1.25元。而該公司所訂購的11艘1.74萬噸多用途 (MPP）散裝貨輪將於2027年第2季開始交付，已陸續取得租家長期租約，有助營運表現。

正德指出，第2季單季合併營收5.71億元，年增3.8%，稅後純益1.77億元，每股純益0.54元；累計上半年合併營收約為11.77億元，年增11.5%，稅後純益4.12億元，年增40.6%，每股純益1.25元。

而今年上半年度獲利為較去年同期大幅增加，主要係因船隊擴充效益展現，及業外處分兩艘船舶處份利益增加，使得上半年度稅後純益超越去年同期。

在船舶布局方面，先前董事會通過訂造11艘1.74萬噸多用途 (MPP)船型船舶，多用途 (MPP)船型作為可載運多樣化物品的靈活船型，受益於全球重件物流需求回溫，自2021年起租金走勢呈顯明顯上揚。

未來隨著風電與油氣建設逐步恢復，並受IMO碳排規範驅動，具備節能與吊裝能力的多用途 (MPP)船型將受青睞，這批船舶預計2027年第2季陸續交船，擴大營運規模，增加巿場競爭力。

對於下半年展望，該公司認為，美伊衝突及荷莫茲海峽局勢仍是影響下半年航運市場的重要變數。若衝突持續，船舶可能因避險而改道、等待通行或增加保險成本，導致航程延長及有效運力下降，短期有助於推升散裝運價。

另在油價方面，受到中東局勢影響，國際油價維持高檔震盪。高油價雖提高船舶燃油成本，壓縮部分航商獲利，但也促使船東採取「慢速航行（Slow Steaming）」以節省燃油，使全球有效運力下降，反而有助於支撐運價。

然而，若戰事進一步擴大並拖累全球經濟成長，工業生產及鋼鐵需求轉弱，則可能抑制鐵礦砂、煤炭等乾散貨運輸需求，對散裝航運形成中長期壓力。目前荷莫茲海峽通行安排仍充滿不確定性，市場持續反映戰爭風險溢價。