陽明財報／第2季獲利近5倍、EPS 1.64元

陽明海運（2609）12日召開董事會，通過2026年上半年財務報告。受惠第2季貨櫃航運價量齊揚，單季稅後純益57.34億元，年增高達482%，每股純益（EPS）1.64元，不僅較去年同期EPS 0.28元大幅成長，也優於第1季的0.41元，單季獲利明顯回升。

陽明第2季合併營收459.23億元，較去年同期成長；稅後純益57.34億元，年增482%，EPS 1.64元。累計2026年上半年合併營收845.84億元，稅後純益71.69億元，年減18%，EPS 2.05元。

陽明表示，第2季受到關稅政策變化及能源成本上升等因素影響，推升歐美進口訂艙需求，貨櫃航運旺季提前升溫，帶動市場運價走揚，加上貨載需求增加，推升第2季營運表現，單季獲利較第1季明顯改善。

展望下半年，陽明指出，國際貨幣基金（IMF）7月最新《世界經濟展望》將2026年全球GDP成長預測由4月的3.1%微調至3.0%，2027年則由3.2%上調至3.4%。不過，中東戰爭、貿易碎片化及人工智慧（AI）市場預期修正，仍為全球經濟前景增添不確定性。

供需方面，Alphaliner與Drewry今年7月分別預估，2026年全球貨櫃船運力將增加4.2%及4.4%，高於貨櫃需求成長的2.5%及2.1%，航運市場供給仍相對充裕，運價表現仍將取決於實際貨載需求、地緣政治及關稅政策變化。

陽明表示，第3季歐美航線進入傳統旺季，出貨動能可望支撐市場維持正向發展；另一方面，上海及歐洲主要港口第2季受天候、短期出貨壓力及碼頭作業瓶頸影響，塞港情況較為嚴重，第3季港口壅塞能否改善仍待觀察。

陽明指出，地緣政治與關稅政策仍將是下半年影響全球貨物流向及船舶運力配置的關鍵因素，公司將密切掌握貨載需求變化，彈性調整船隊與航次配置，同時強化港口應變及成本控管，提升船期準確率與營運競爭力。