億豐財報／第2季毛利率提升至60% 上半年賺一股本

億豐（8464）12日公告第2季財報，受惠客製化窗簾售價提升、關稅調降等因素，第2季毛利率攀升至60%，創下新高，帶動稅後純益13.9億元，年增20.7%，每股純益（EPS）4.75元；上半年稅後純益30.38億元，年增3.65%，EPS為10.37元。

億豐第2季合併營收79.3億元，年增2.9%；若以美元計算，營收年增0.5%。其中，以非北美客製化窗簾市場成長最為強勁，歐洲市場營收年增16.9%，丹麥、比利時等新市場成為主要成長動能；北美市場則受總體經濟環境影響，需求相對疲弱。

獲利方面，第2季毛利率提升至60%，毛利達47.5億元，年增4.1%，主要受惠客製化窗簾售價提升及關稅調降。此外，公司第2季邀請多批重點客戶參訪窗簾工廠，透過「NORMAN Experiences」實地體驗，加深客戶對品牌及合作模式的認識。

不過，億豐第2季仍面臨兩項成本壓力，包括國際油價急漲推升燃油附加費，使營業費用率由去年同期28%提高至33%；另外，子公司依中國大陸主管機關要求補繳一次性回溯稅款，合併有效稅率由27%升至32%，影響每股盈餘約0.3元。另一方面，匯兌損失則由去年同期8.9億元大幅縮減至1億元，有助降低獲利波動。

億豐表示，公司核心競爭力來自窗簾品牌與通路服務。截至2025年底，客製化窗簾已覆蓋全美約1,600個郡，占全美3,200多個郡約51%，高於10年前的38%。全球品牌展間目前已增至17處，今年上半年新增芝加哥、名古屋及福岡等據點，未來仍將持續評估拓展其他服務據點。

展望下半年，億豐以美元計價的市占率成長作為營運目標，預期北美客製化窗簾營收可望維持「中個位數」成長，非北美客製化窗簾則有望達「高個位數」成長，固定尺寸窗簾預估為「低個位數」成長。其中，非北美市場將持續受惠丹麥、比利時等新市場貢獻，日本與澳洲也可望增添成長動能；此外，隨著北越新廠投產、墨西哥擴產，以及美國退稅利益陸續認列，下半年營運動能可望進一步增強。