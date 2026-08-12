正德財報／上半年獲利年增40.37％ EPS達1.25元

散裝航運業者正德 （2641） 12日上半年財務報告，第2季單季合併營收5.71億元，年增3.75％，營業毛利2.28億元，小幅減少1.71%，稅後純益1.77億元，每股稅後純益（EPS）0.54元；第2季單季毛利39.94%，營業利益率34.41%，皆較去年同期的42.16%及37.60%小幅衰退。

正德累計上半年合併營收約為11.77億元，年增11.52％，營業毛利4.7億元，年增15.69％，稅後純益4.12億元，年增40.37％，每股稅後純益（EPS）達1.25元。

今年上半年度獲利為較去年同期增加，主要係因船隊擴充效益展現，及業外處分兩艘船舶處份利益增加，使得115年上半年度稅後純益超越114年同期。在合併資產負債表部分，截至115年6月底，合併總資產為148.20億元，負債為55.65億元，歸屬母公司業主之權益為84.18億元；由於營運狀況良好，公司提前償還船舶借款，負債比由去年同期45.44%下降至37.55%，較去年同期減少7.89%，每股淨值提升至25.48元，另現金及約當現金增加至 14.91億元，資金水位足以支應2027~2028年船隊汰舊換新計畫。

在船舶布局政策方面，114~115年董事會通過訂造11艘1.74萬噸多用途(MPP)船型船舶，多用途(MPP)船型作為可載運多樣化物品的靈活船型，受益於全球重件物流需求回溫，自2021年起租金走勢呈顯明顯上揚。隨著風電與油氣建設逐步恢復，並受IMO碳排規範驅動，具備節能與吊裝能力的多用途(MPP)船型將受青睞，這批船舶預計2027年第2季陸續交船，擴大營運規模，增加市場競爭力。

對於2026年下半年展望，美伊衝突及荷莫茲海峽局勢仍是影響下半年航運市場的重要變數。若衝突持續，船舶可能因避險而改道、等待通行或增加保險成本，導致航程延長及有效運力下降，短期有助於推升散裝運價。另在油價方面，受到中東局勢影響，國際油價維持高檔震盪。高油價雖提高船舶燃油成本，壓縮部分航商獲利，但也促使船東採取「慢速航行（Slow Steaming）」以節省燃油，使全球有效運力下降，反而有助於支撐運價，然而，若戰事進一步擴大並拖累全球經濟成長，工業生產及鋼鐵需求轉弱，則可能抑制鐵礦砂、煤炭等乾散貨運輸需求，對散裝航運形成中長期壓力。目前荷莫茲海峽通行安排仍充滿不確定性，市場持續反映戰爭風險溢價。

因此，整體而言，2026年下半年散裝海運市場仍具備「供給偏緊、需求穩健、運價震盪偏多」的基本面，市場展望整體仍偏正向，主要受惠於船舶供給成長有限，而全球散貨需求維持穩健成，但仍須密切關注中國經濟復甦、美伊局勢及油價變化等關鍵因素，這些都將左右散裝航運景氣與航商獲利表現。