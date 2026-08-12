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華電網財報／上半年虧損0.18元 下半年營運將顯著走揚

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

資通訊服務整合商華電網（6163）12日公告財報，上半年營收30.3億元，年增36%，稅後淨損為2,996.3萬元，較去年同期收斂，每股虧損0.18元。公司指出，上半年因專案認列時程與人力投入的階段性因素，毛利率年減3.9 個百分點。值得留意的是，儘管公司持續投入大型專案，費用率年減5.8個百分點，反映營收成長優於費用增長速率。

依照過去歷史經驗，華電網上下半年營收占比約為3比7。因此，儘管上半年小幅虧損，隨著得標之大型專案陸續進入執行與驗收期，加上今年新增因AI帶動之企業標案挹注，下半年營收成長可期。加上費用結構持續優化，全年營運將可望隨營收擴大而創新高。

累計前7月營收 38.28億，年增39%，營收已逐步反映需求，特別是今年被視為「AI Agent元年」，企業對AI的期待，正從單點工具與行政輔助，進一步走向能夠理解知識、串接流程並協助完成任務的智慧引擎。

華電聯網近年積極朝「AI賦能的解決方案服務提供商」轉型，透過AI技術導入、策略投資及生態系合作，持續提升四大核心領域的產品與服務價值，並將布局由基礎建設延伸至平台與應用層。

技術布局上，華電聯網不僅協助客戶建置大規模AI 資料中心，導入雲端大型語言模型（LLM），也持續強化地端（On-Premise）與私有環境的部署能力，依據資料敏感度、法規遵循、資安治理及營運需求，規劃最合適的AI架構。

華電網 財報 運將 營收

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