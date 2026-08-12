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上銀第2季獲利創15季高點 下半年營運看佳

中央社／ 台北12日電

傳動元件大廠上銀今天下午公布上半年財報，歸屬母公司業主獲利約新台幣14.27億元，較2025年同期獲利6.18億元大增130.8%，累計每股純益4.03元，優於去年同期的1.75元，其中第2季獲利8.47億元，季增46.3%、年增526.7%，是2022年第4季以來高點，每股純益2.4元。

上銀上半年合併營收138.87億元，年增18%，毛利率33.14%，年增3.35個百分點，第2季合併營收75.08億元，季增17.7%、年增26.7%，也是15季來高點，單季合併毛利率34.17%，也是15季以來高點。

展望下半年營運，上銀先前評估可優於上半年，預期今年營收和獲利可較2025年成長，持續受惠自動化、半導體及人工智慧AI相關應用設備及基礎建設，帶動傳動元件需求。

展望機器人業務，上銀指出，半導體應用晶圓機器人和晶圓移載系統平台出貨穩健成長，今年物流專用型機器人逐步小批量產。

在AI伺服器應用，上銀持續切入包括機櫃、散熱模組、接頭連接器等生產製造設備應用所需傳動元件產品。

上銀 母公司 財報 營收

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