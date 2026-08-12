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鴻海財報／第2季獲利創同期新高、EPS 4.27元 全年業績將強勁成長
鴻海（2317）12日公布第2季稅後純益599.74億元，創同期新高，季增20%，年增35%，第2季每股稅後純益（EPS）為4.27元，第1季EPS為3.56元，去年同期為3.19元。
鴻海上半年稅後純益1,098.93億元，年增27%，上半年EPS為7.84元，去年同期為6.23元。
鴻海表示，該公司產品組合與營運規模提升，核心獲利大幅成長。針對第3季與全年展望，該公司說，季對季顯著成長、年對年強勁成長；全年展望強勁成長。
鴻海強調，該公司擁有完整系統解決方案，延伸至零組件、液冷、MDC、資料中心。針對長期展望，鴻海說，市場需求強勁，將持續擴充全球AI產能因應；明年展望正向。
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