英業達財報佳、外資上調目標價 股價應聲衝

ODM大廠英業達（2356）昨日公布財報後，外資即刻跟進，發布最新報告，上調26、27年獲利，並提高目標價，引發買盤湧入，早盤一度接近漲停，終盤收在69元，上漲3.9元，漲幅5.99%，成交量放大至78,948張。外資指出，第2季預計將會是全年毛利率低點，未來在伺服器業務的強勁表現下，將逐季改善。

外資表示，英業達第2季純益新台幣 39 億元，大幅超越預期約 31%–37%，業績亮眼主因是筆記型電腦（NB）拉貨需求強勁，以及伺服器業務放量，帶動營收實現季增 35%、年增 45% 的強勁成長。展望第3季，由於伺服器業務的上游零組件供應緊張，加上上半年強勁拉貨後 NB 出貨量難免下滑，預計營收將持平。

不過受惠於新產能陸續開出、通用型伺服器與 ASIC 業務興起，以及整機櫃（Rack-level）AI 伺服器業務持續放量，外資對英業達明年的成長前景仍持正面態度，因此上調目標價。