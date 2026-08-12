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中纖積極活化資產 處分不動產、金融股 股價再拉漲停
中纖（1718）近日積極處分、活化資產布局，10日再公告處分高雄不動產，預計處分利益2.95億元。並多次調整股票資產配置。12日股價亮燈，以11.2元漲停鎖死至終場，成交量達42,000張。
中纖10日公告，出售高雄市小港區土地及建物予壹東實業，土地面積3,309.96坪、建物面積1,624.69坪。交易總金額7.24元，預計處分利益2.95億元。
此外，中纖近日積極調節金融股持股，累計處分華南金（2880）、台中商銀股票已挹注逾4.8億元處分利益；更陸續買進台積電（2330）股票，公司日前董事會通過，授權投入不超過10億元購買台積電股票，目的為資產配置及提升資金運用效益。中纖分別於7月17日、7月29公告取得台積電股票，分別於7月15日至17日間買進台積電170張，交易總金額約4.05億元；並於7月22日至29日間買進220張台積電，交易總金額約5.08億元。兩波合計共斥資約9.13億元。
中纖也於日前公告第2季、上半年財報，第2季稅後純益3.06億元，每股純益（EPS）0.29元；上半年稅後純益6.08億元，每股純益（EPS）0.46元。相較於去年同期，皆轉虧為盈。
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