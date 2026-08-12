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Rubin Ultra 時程有機會提前？健策強攻漲停、營收可期
健策（3653）12日盤中以4,470元強攻漲停。值得注意的是，法人上修健策2027年營運預估，營收調高10%至539億元、年增88%，毛利率提升至47.5%；每股稅後盈餘（EPS）則上修14%至122元，年增112%，健策龍頭地位穩固。
法人分析，Rubin Ultra量產時程可望提前，均熱片規格同步升級。法人指出，Rubin Ultra均熱片初步測試已告一段落，預計將採用Removable Lid（又稱Temporary Lid）設計，Stiffener與Lid以螺絲固定，待送至ODM打板後拆除Lid，再塗覆散熱膏及石墨烯片，最後搭配水冷板，有助降低多層TIM造成的熱傳效率損失。
法人認為，Rubin Ultra均熱片可望於2027年第2季開始放量生產，優於原先預期的2027年下半年，且產品單價較Rubin均熱片高出逾一倍。隨著輝達（NVIDIA）對2027年Rubin Ultra需求展望轉趨樂觀，Rubin Ultra有望成為市場主流，將帶動健策產品出貨量與單價同步提升，推升2027年營運重回強勁成長。
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