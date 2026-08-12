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客戶需求續強 法人調高旺矽獲利預估值及目標價
旺矽（6223）法說即將登場，受惠ASIC探針卡拉貨動能強勁，第2季表現優於預期，法人看好，營收規模擴大及產品組合改善，將帶動利潤率及獲利超標，第3季持續強勁成長逾二成幅度，調高獲利預估值及目標價。
大型本國投顧分析，旺矽第2季營收52.2億元，季增32.8%，年增58.7%，獲利同步水漲船高，展望第3季，預期公司仍將給出強勁營運指引，包括營收季增逾20%，隨高毛利產品比重提升，毛利率接近60%水準，單季大賺超過兩個股本。
經供應鏈後調查後，法人指出，旺矽已調漲探針卡價格，在產能供給持續吃緊下，未來價格仍有上調空間，先前預估VPC與MEMS合計月產能將於2027年底達到近1,000萬針，但客戶需求持續超出預期，擴產規模及速度有望進一步上修。
隨價格、需求及產能同步轉佳，法人上調2026至2028年營收及獲利預估值，同時考量產品漲價及MEMS探針卡比重提升，同步調升毛利率預估。
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