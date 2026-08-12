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美股最新第2季財報86%爆喜…獲利年增衝47%「下半年續旺關鍵曝」

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美國企業第2季財報表現強勁，若相關數據維持亮眼至財報季結束，預計將刷新2021年第2季以來紀錄。根據Factset統計截至7月31日，已有61%的S&P 500企業公布第2季財報，其中86%企業EPS優於預期，不僅高於5年平均78%，亦高於10年平均76%。

玉山全球跨國藍籌100ETF（009810）經理人王相慈分析，標普500企業第2季獲利年增率由6月23.2%上修至47.4%，其中能源、通訊服務及非必需消費均大幅成長，科技則展現獲利與營收同步高成長。

王相慈預估，第3、4季獲利仍將分別成長27.4%與25.2%，包括AI投資、企業資本支出與消費需求擴增，可望持續支撐下半年美股企業獲利成長趨勢，以及挹注股市表現。

王相慈表示，美國第2季GDP雖然增速放緩，但隨著油價飆升、消費者支出強勁反彈，顯示內需消費很強勁，緩解了市場對經濟放緩的隱憂。

此外，近期包括物價指數、勞動市場等數據均支持聯準會維持寬鬆政策環境，尤其非農就業人口意外減少，顯示勞動市場明顯轉弱。她也提醒，接下來需觀察美國公債殖利率曲線走勢，尤其長天期殖利率維持攀升。

目前財報季公布一半以上，對股市動能會有一定的挹注，科技業資本支出是否能轉為實質獲利貢獻，讓科技股股價能持續向上，亦為後續觀察重點。就操作面來看，玉山全球跨國藍籌100ETF經理人王相慈建議，近期國際資金由大型科技股延伸至金融、工業、醫療等受惠景氣與獲利改善產業投資人可選擇全球跨國型股市或跨產業的ETF，尤其聚焦在全球優質企業的成長機會，例如精選市值較大的藍籌股，並聚焦具穩定現金流、定價能力及盈餘能見度的優質資產，以兼顧成長機會與投組韌性。

財報 美股 玉山

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