弘塑攜手青輝半導體 盤中股價漲逾半根停板

半導體設備廠弘塑（3131）持續擴大布局，旗下的佳霖科技與日本青輝半導體株式會社合作，代理青輝全系列先進鍵合及精密表面處理設備。弘塑今日盤中股價漲逾半根停板。

弘塑表示，此次合作不僅是設備代理，更是集團布局先進封裝關鍵製程、深化台灣鍵合設備製造能力的重要一步。目前台灣已具備深厚的先進封裝製造與供應鏈基礎，在清洗、鍵合、塑封及點膠等製程逐步建立自主能力，但在高階晶片堆疊及混合鍵合(Hybrid Bonding)等關鍵設備方面，仍有相當程度仰賴海外供應。透過此次合作，佳霖從產品代理與在地服務切入，並結合弘塑既有製造及供應鏈優勢，可逐步建立更完整的設備與製程服務能力。

弘塑董事長兼執行長張鴻泰指出，台灣先進封裝已建立完整的製造基礎，但要進一步掌握下一世代晶片堆疊與異質整合技術，高精密度鍵合及高階表面處理是不可或缺的一塊拼圖。此次佳霖與青輝合作，希望將日本成熟的鍵合技術帶進台灣，並結合弘塑既有的濕製程、設備製造與供應鏈能力，逐步建立從表面處理、活化、鍵合到製程驗證的在地化能力。

根據規畫，目前第一階段合作將由佳霖擔任青輝半導體產品在台灣的代理與服務視窗，逐步建立設備銷售、應用工程、製程驗證、客製化整合及售後服務能力。在此基礎上，雙方未來也將持續探索更深入及多元的合作可能性。